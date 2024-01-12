В США заявили о достижении целей удара по Йемену

Al Jazeera: Удары США и Британии по позициям хуситов завершены, они достигли целей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, целями ударов были прибрежные пункты наблюдения, радиолокационные объекты и ракетные платформы, американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене своих целей достигли, передает ТАСС.

Как подчеркнул чиновник, удары завершены, но США оставляют за собой право ответить, если угрозы продолжатся.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, представители администрации президента США Джо Байдена проинформировали в четверг руководство Конгресса о планах нанести удары по объектам хуситов.

Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников, американские и британские военные нанесли удары по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk).

Как заявил член политбюро движения «Ансар Алла» (хуситы) Али аль-Кухум, ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море, наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам.

Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене.