Al Arabiya: США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил телеканал, началась американо-британская военная операция против объектов хуситов, передает РИА «Новости». Там добавили, что удар, в частности, нанесен по окрестностям порта Ходейда. Также они добавили, что пять авиаударов пришлось на объекты хуситов к востоку от Ходейды.

Также сообщается, что четыре авиаудара нанесены по столице Йемена Сане, три авиаудара нанесены по городу Таиз в центральной части Йемена

Как сообщает телеканал Al Hadath, удары по объектам хуситов наносятся со стороны Красного моря, взрывы слышны в йеменских городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар, передает ТАСС. Как передает Reuters удары по позициям хуситов наносятся с самолетов, кораблей и подлодок.

Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил, что Британия и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января.