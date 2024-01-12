Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене
Al Arabiya: США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене
США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Как сообщил телеканал, началась американо-британская военная операция против объектов хуситов, передает РИА «Новости». Там добавили, что удар, в частности, нанесен по окрестностям порта Ходейда. Также они добавили, что пять авиаударов пришлось на объекты хуситов к востоку от Ходейды.
Также сообщается, что четыре авиаудара нанесены по столице Йемена Сане, три авиаудара нанесены по городу Таиз в центральной части Йемена
Как сообщает телеканал Al Hadath, удары по объектам хуситов наносятся со стороны Красного моря, взрывы слышны в йеменских городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар, передает ТАСС. Как передает Reuters удары по позициям хуситов наносятся с самолетов, кораблей и подлодок.
Ранее журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил, что Британия и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января.