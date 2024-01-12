Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Стало известно о подготовке удара Британии и США по хуситам
The Times: Британия и США нанесут авиаудары по военным объектам хуситов в ближайшее время
Британия и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января, сообщил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд.
По его словам, премьер-министр Британии Риши Сунак оповестил членов британского кабмина о »неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером», передает ТАСС. Суинфорд сообщил также, что спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер были поставлены в известность о планах правительства.
Тем временем официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, заявил, что не намерен спекулировать на тему будущих военных операций, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг ЕС начал переговоры о проведении военной операции в Красном море.