Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену
Россия запросила проведение в пятницу срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, сообщило постпредство Россиив ООН.
По сообщению постпредства, Россия запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Британией ударов по Йемену, передает РИА «Новости».
Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, достигли целей. Президент США Джо Байден также подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов.