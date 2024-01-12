Байден подтвердил нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Байден заявил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов успешно нанесла удары по ряду объектов в Йемене, которые хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства, передает ТАСС.

По его словам, удары являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на международные морские суда в Красном море.

Байден добавил также, что без колебаний предпримет дополнительные меры по защите людей и свободного потока международной торговли, если будет необходимо

Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене.