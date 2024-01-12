Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов

Американист Дудаков: Ситуация вокруг Йемена будет решаться в диалоге США и Ирана

Tекст: Евгений Поздняков

«Администрация Джо Байдена долго раздумывала над тем, как ответить на вызовы транспортного кризиса в Красном море. Штаты не решались на повышение градуса эскалации, однако захват проиранскими силами американского танкера с нефтью стал последней каплей для Вашингтона», – сказал американист Малек Дудаков.

«Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», – отмечает он.

«Данные действия президента не понравились многим представителям американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов. Кроме того, главу Штатов критикуют и за то, что атака была предпринята без предварительного согласования с Конгрессом», – подчеркивает собеседник.

«У Белого дома уже собрались протестующие, выступающие против агрессии Вашингтона на Ближнем Востоке. Напомню, что схожие мероприятия проводились и в период активизации противостояния Израиля и ХАМАС. Однако ни к каким переменам гражданская активность тогда не привела. Единственное, чем данные акции грозят Байдену – потерей рейтинга среди мусульманского населения Штатов, что может отразиться на итогах предстоящих выборов», – акцентирует политолог.

«В целом в регионе складывается крайне опасная ситуация. Однако ее исход будет решаться в рамках диалога Вашингтона и Тегерана. Хуситы являются проиранским объединением, в связи с чем их отношение к конфликту во многом будет зависеть от теневых договоренностей США и ближневосточных акторов», – резюмирует Дудаков.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.