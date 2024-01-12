Акция протеста началась у Белого дома из-за ударов США по Йемену

Несколько десятков активистов устроили забастовку у Белого дома из-за ударов США по Йемену

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что протестующие собрались возле администрации США поздно вечером накануне, они требуют от американских властей прекратить накалять обстановку на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Так, помимо призывов прекратить огонь в Газе добавился новый – убрать руки от Йемена.

Митингующие скандируют лозунги и поднимают вверх флаги Палестины. На месте дежурит полиция, однако в происходящее не вмешивается.

Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене, достигли целей.

Президент США Джо Байден также подтвердил нанесение США и Британией ударов по позициям хуситов. Россия запросила проведение в пятницу срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников.

Хуситы пригрозили США и Британии «высокой ценой» в ответ на массированные бомбежки.