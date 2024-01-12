Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
CNN: Шеф Пентагона из госпиталя командовал ударами по йеменским хуситам
CNN: Глава Пентагона Остин из госпиталя командовал ударами по йеменским хуситам
Министр обороны США Ллойд Остин командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, сообщили американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Чиновник сообщил каналу CNN, что Остин дал приказ Центральному командованию США (CENTCOM) нанести удары, контроль он осуществлял в режиме реального времени, используя для этого полный комплект защищенных средств связи, передает РИА «Новости».
Ранее в США заявили, что удары, нанесенные американскими и британскими силами по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, достигли целей.
Напомним, у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. На протяжении нескольких дней Пентагон скрывал факт его госпитализации. В настоящее время Остин остается в больнице, дата его выписки все еще не известна.