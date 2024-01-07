Тайная болезнь главы Пентагона выявила эрозию системы власти в США

Эксперты назвали причины утаивания информации о госпитализации главы Пентагона

Tекст: Алёна Задорожная

Министр обороны США Ллойд Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Об этом в пятницу, 5 января, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Радиоведущий Тодд Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США.

Однако о ситуации со здоровьем Остина не сообщили не только общественности, но и Белому дому, пишет Politico. По данным издания, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Джо Байдену информацию о госпитализации министра обороны только 4 января, после того как ему самому стало известно об этом.

Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и президент. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.

Конгресс был оповещен еще позже – в пятницу, 5 января, за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.

Сам Остин признал, что ведомству следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации и взял на себя ответственность за утаивание информации. «Я обязуюсь работать лучше», – пообещал чиновник.

«В этой истории много странностей. Но совершенно очевидно, что мы наблюдали сбой в системе управления Соединенными Штатами. Более того, непонятно, от чего лечили Остина, известно лишь, что он был в отделении интенсивной терапии», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

«Любопытно, что об этом не сообщили ни в Белый дом, ни в Совет национальной безопасности, ни в профильный комитеты Конгресса. Строго говоря, нет никакого закона, который обязывал бы чиновников Пентагона сообщать о подобных случаях администрации. Но в то же время надо понимать, что на четыре дня важное звено ведомства просто выпало из системы», – добавляет он.

«Причем, как сейчас становится понятно, на это время функции Остина перенимались заместителем лишь частично. В целом, то, что мы видим в США при администрации Байдена – это распад системы госуправления. Этот процесс начался еще при Трампе, но тогда он был связан с тем, что экс-президента «вязали по рукам и ногам». А при Байдене силу набирает межклановая борьба, которая сказывается на управлении страной», – рассуждает эксперт.

«Да, государственная машина пока работает и продолжает двигаться, но мы из раза в раз наблюдаем сбои, все отчетливее видна эрозия. И очевидно, что в США становится все сложнее принимать какие-то серьезные решения, прийти к согласию в каких-либо вопросах. Полагаю, что под этим знаменем пройдет весь 2024 год», – указывает собеседник.

«Я допускаю, что когда у Остина возникли проблемы со здоровьем, в Пентагоне долго думали, а стоит ли вообще об этом сообщать Салливану. Ведь он не только советник по нацбезопасности, но и представитель клана Клинтонов, в то время как главу Пентагона принято считать последователем идей Обамы. В контексте нынешней политической действительно это играет важную роль», – замечет аналитик.

«И на фоне этой борьбы даже нельзя спрогнозировать, была ли парализована работа Пентагона во время отсутствия Остина. Ведь на деле внутри ведомства могли проистекать какие-то тайные процессы, о которых мы узнаем только через несколько месяцев»,

– подчеркнул Дробницкий. В свою очередь американист Малек Дудаков указывает на еще одну проблему в системе госуправления США, которую вскрыла госпитализация главы Пентагона.

«В некотором смысле Ллойд Остин – обычный чиновник, который в свое отсутствие передал полномочия помощникам. Друге дело, что сам инцидент является ярким символом геронтократии, которая господствует в Вашингтоне. Глава Пентагона немолод, ему 70 лет, Байдену еще больше. Люди в таком возрасте часто болеют, они не всегда могут исполнять свои должностные обязанности и это факт», – пояснил он.

Однако есть мнение, что на самом деле Белый дом знал о госпитализации Остина и даже мог иметь непосредственное отношение к обследованию чиновника. Так, политолог Борис Межуев допускает, что все это может быть связано с политическим противостоянием внутри США и ситуацией вокруг Украины.

«Не исключаю, что Остин назначен администрацией Байдена главным ответственным за провал украинского контрнаступления.

Напомню, ранее в американской прессе были неоднократные сливы информации о том, что глава ЦРУ Бернс предупреждал об уровне подготовки российской обороны», – указывает он. «И тогда разговор шел о том, что атака ВСУ при любом раскладе завершится неудачей. Однако Остин настаивал на обратном. Видимо сейчас, когда уже встает вопрос о так называемом разборе полетов, надо найти внятное объяснение, почему главе Пентагона надо временно покинуть его кабинет», – полагает эксперт.

«Белый дом мог «посоветовать» Остину пройти обследование, пообещав в ответ сохранить подобные махинации в тайне от общественности и Конгресса. И я не удивлюсь, если вскоре мы услышим заявления Пентагона о том, что его руководитель хотел бы продолжить вместе с Байденом противостоять России, но не может сделать это по состоянию здоровья», – заключил Межуев.