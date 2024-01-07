СМИ: Пентагон три дня не сообщал Байдену о госпитализации Остина

Politico: Пентагон три дня не информировал президента США Байдена и Белый дом о госпитализации министра обороны Остина

Tекст: Ольга Никитина

По данным Politico, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену сообщение о госпитализации министра обороны США только 4 января, после того, как ему самому стало известно об этом, сообщил «Коммерсант».

Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и президент США. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.

Конгресс был оповещен еще позже – в пятницу, 5 января, за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.

Напомним, секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев. Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон.