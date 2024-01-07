У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Глава Пентагона сообщил, что идет на поправку
Глава Пентагона взял на себя ответственность за сокрытие информации и своей госпитализации
Министр обороны США Ллойд Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации 1 января и взял на себя ответственность за утаивание информации о своем здоровье.
«Это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации», – приводит ТАСС заявление Остина, распространенное пресс-службой Пентагона.
Министр добавил, что понимает обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности работы военного ведомства и признает, что «должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом».
«Я обязуюсь работать лучше», – пообещал Остин.
Ранее сообщалось, что секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев. Американский радиоведущий Тодд Старнс обратил внимание, что Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы.
Источники канала NBC сообщили, что руководителю американского военного ведомства пришлось пролежать в отделении интенсивной терапии четыре дня.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры, но заверил, что сейчас его шеф уже вернулся к исполнению обязанностей.