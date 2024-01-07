Глава Пентагона сообщил, что идет на поправку

Глава Пентагона взял на себя ответственность за сокрытие информации и своей госпитализации

Tекст: Денис Тельманов

«Это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации», – приводит ТАСС заявление Остина, распространенное пресс-службой Пентагона.

Министр добавил, что понимает обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности работы военного ведомства и признает, что «должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом».

«Я обязуюсь работать лучше», – пообещал Остин.

Ранее сообщалось, что секретность госпитализации главы Пентагона вызвала вопросы у американцев. Американский радиоведущий Тодд Старнс обратил внимание, что Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы.

Источники канала NBC сообщили, что руководителю американского военного ведомства пришлось пролежать в отделении интенсивной терапии четыре дня.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры, но заверил, что сейчас его шеф уже вернулся к исполнению обязанностей.