США ставят мир на грань новой ядерной гонки

Москва обозначила свою позицию в переговорах о возобновлении своего участия в СНВ-3

Tекст: Андрей Резчиков

В диалоге по продлению истекающего в феврале 2026 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должны участвовать не только Россия и США, но также Франция и Великобритания. Эту позицию Москвы напомнил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Поэтому ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Москва не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах и не намерена принуждать к этому Пекин.

Напомним, Россия заявила о приостановке участия в СНВ-3 в феврале прошлого года. Как пояснял президент Владимир Путин, поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.

«США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И при этом собираются разъезжать по нашим оборонным объектам?» – риторически спросил президент. Кроме того, для возвращения к ДСНВ Россия должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал стран НАТО, подчеркивал Путин, потому что ракеты Франции и Британии «тоже направлены на нас».

Сам же договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. На продлении СНВ-3 на максимальный срок настаивала Москва, но эти условия не устраивали администрацию экс-президента США Дональда Трампа, который хотел заключить «крупное соглашение» в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, с «кем-то еще».

Эксперты называли инициативу Трампа неосуществимой с целью прикрыть свое нежелание продлевать договор. В январе 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях. 26 января в своем первом телефонном разговоре Путин и Байден обсудили необходимость продления документа. Затем Путин подписал закон о продлении СНВ-3.

По мнению экспертов, эгоистичная позиция США во внешней политике, а также действия Белого дома на Украине и нежелание рассматривать ядерную проблематику за пределами отношений Москвы и Вашингтона ставят мир на грань новой ядерной гонки. Однако практические выходы из этой ситуации пока не просматриваются, что вынуждает Россию рассчитывать только на собственные силы.

Кроме того, как считают аналитики, участие Парижа и Лондона в действующем договоре практически неосуществимо. «Этот документ не включает никаких положений, которые могли бы охватить Великобританию и Францию. Там четко определено количество носителей и боезарядов», – напомнил Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик.

«В целом договор был один раз продлен в 2021 году. Согласно его статьям, он может быть продлен не более чем на пять лет лишь единожды, – продолжил собеседник. – Поэтому сейчас можно говорить о том, как соблюдать этот договор в полном масштабе, а после февраля 2026 года постараться в кратчайшие сроки заключить новое соглашение. Но когда у нас подвешен СВН-3, а руки до нового договора не доходят, то и для самих переговоров нет основы».

Арбатов пояснил, почему США заинтересованы включить в этот диалог именно Китай. «Великобритания и Франция не наращивают свои потенциалы, а Китай наращивает свои силы достаточно интенсивными темпами: строит шахтные пусковые установки, производит межконтинентальные баллистические ракеты, строит атомные подводные лодки и так далее», – указал спикер.

Для того, чтобы восстановить действие СНВ-3 до истечения сроков его действия в феврале 2026 года, подчеркивает Арбатов, нужно решить главный военно-политический вопрос по поводу поддержки Украины со стороны НАТО и прежде всего США.

«Россия сделала СНВ-3 инструментом давления на США, потому что Вашингтон заинтересован в этом соглашении. И, как мы видим, кое в чем позиция США заметно меняется в связи с их внутриполитическими разборками.

Если позиция изменится настолько, что американцы поддержат мирные переговоры, тогда можно будет вернуться к полномасштабному соблюдению договора СНВ-3. А когда он истечет, можно начать интенсивные переговоры о следующем договоре на эту тему и уже попытаться решать проблемы трех других ядерных держав – Великобритании, Франции и Китая», – считает Арбатов.

По мнению специалиста, вопрос нового договора СНВ не станет основным в ходе президентской избирательной кампании в США. «Эта тема будет на третьих и четвертых ролях, но ее будут касаться. Американский президент будет говорить, что США за то, чтобы договор соблюдался в полном объеме», – уверен эксперт.

«Трамп действительно настаивал на новой сделке по контролю над стратегическими вооружениями с Россией и Китаем. Но сейчас такой позиции вроде бы нет. И я думаю, сейчас речь не идет о судьбе СНВ-3, его продлении или замене. Это разговоры предварительного характера», – считает Павел Палажченко, в прошлом личный переводчик и помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева, а ныне глава пресс-службы «Горбачев-фонда».

По его словам, обсуждение российской инициативы возможно в случае возобновления переговоров по стратегической стабильности, «это более широкая тема, в рамках которой стороны могут обсуждать ядерные вооружения всех стран, а не только Британии, Франции и Китая».

«Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

Соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс – Россия и США сокращают свои ядерные запасы, но «другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют».

По мнению эксперта, США будут против идеи участия в дискуссии Великобритании и Франции, а после 2026 года СНВ-3 прекратит свое существование. «США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – сказал собеседник.

«Если после 2026 года не появится нового СНВ, то трагедии не случится. Мы понимаем, чем обладают США, каков их потенциал. И слава Богу, что мы разделены океаном – это определенная гарантия безопасности, потому что подлетное время для баллистической ракеты составляет 25-30 минут, то есть для ответного удара у нас есть определенный промежуток времени, чтобы оценить масштабы угрозы и решить, чем ответить», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Однако при отсутствии нового соглашения потеряются каналы взаимодействия, что не пойдет на пользу глобальной безопасности. «Конечно, мы будем подозревать наших оппонентов в том, что они пытаются нас превзойти. Об этом надо говорить открыто и договариваться, иначе возникнет ситуация глобальной нестабильности», – заключил эксперт.