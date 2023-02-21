Россия оставила Америке шанс на спасение ДСНВ

Взгляд
21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
Разделы

Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
Перейти в раздел…

«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
Перейти в раздел…

Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

Американцы разозлились на Байдена за поездку в Киев вместо Огайо president.gov.ua
Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
    В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ СМИ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы может приехать в Россию Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС «Адмирал Кузнецов» покинул ремонтный док
    Песков: РФ заранее не предупреждала США о решении приостановить участие в ДСНВ Ван И: Отношения Пекина и Москвы прочны как скала и выдержат любые испытания На Украине пообещали изучить мирный план Китая Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
    ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни В Грузии назвали число совершенных за год россиянами преступлений Актрису Заворотнюк выписали из онкологической клиники

    «Поделом вам!»


    Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой

    «интенсивная борьба»


    Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина

    сильный шторм


    Возле Новороссийска переломился и затонул сухогруз

    Видео

    мировой рынок СПГ


    Запад испугался силы Китая на газовом рынке

    непопулярные решения


    Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

    катастрофа в Огайо


    Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

    «Мы тут русские»


    Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

    обещание президента США


    Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

    Первые выстрелы


    Евдокия Шереметьева: Как Украина начала войну

    Непредсказуемое десятилетие


    Геворг Мирзаян: Переживет ли мир лихие 2020-е

    Мягкая сила


    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

    на ваш взгляд


    Вы печете блины на Масленицу?

    Россия оставила Америке шанс на спасение ДСНВ

    Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах
    		   21 февраля 2023, 21:30
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?

    Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.

    Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. «США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И при этом собираются разъезжать по нашим оборонным объектам?» – риторически спросил президент.  

    «Это театр абсурда какой-то, – добавил он. – Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. Они нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».

    Глава государства также отметил, что Североатлантический альянс де-факто сделал заявку на присоединение к ДСНВ. Такая постановка вопроса давно назрела, поскольку ядерным оружием обладают не только США, но и Великобритания и Франция. «И их ракеты тоже направлены против нас, против России», – подчеркнул президент.

    При этом у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

    Напомним, Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ), а также Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В августе президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3 после истечения в 2026 году.

    В начале февраля МИД России отверг претензии США относительно «несоблюдения» Москвой положений СВН-3. На Смоленской площади пояснили, что Россия не оставит без надлежащего ответа «враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ». Кроме того, в результате санкций Россия не может проводить инспекции ядерных объектов на территории США.

    В январе также сообщалось о заморозке диалога Москвы и Вашингтона по СНВ-3. Как уточнил в интервью «Коммерсанту» замглавы МИД России Сергей Рябков, тема переговоров по данному вопросу тесно переплетена с военным кризисом на Украине в рамках принципа «неделимой безопасности».

    «Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – добавлял Рябков.  

    Добавим, что послание Путина услышали за рубежом. Как сообщает РИА «Новости», советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что западные страны не представляют угрозы для России. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Москва пересмотрит свой шаг, в противном случае «вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована».

    Однако демонтаж глобальной системы безопасности начала не Москва, а Вашингтон. Это давний процесс, в результате которого США вышли из Договора по ПРО в 2001 году, а также Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году. В этой связи, как считают эксперты, Путин принял логичное решение приостановить участие России в СНВ-3. Судьба документа теперь зависит исключительно от Вашингтона, которому придется реагировать на ситуацию действенным образом.

    «Это не угроза, а важный сигнал Штатам и Западу. Решение Путина касается сферы, представляющей исключительную важность для безопасности Соединенных Штатов.

    Мы предупреждаем: курс Запада на стратегическое поражение России является несовместимым с сохранением действующей системы глобальной ядерной безопасности, важнейшей частью которой является договор СНВ-3», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «Если США и НАТО принимают участие в боевых действиях против России и говорят о необходимости победить нас на поле боя, то о допуске американцев на наши ядерные объекты не может быть и речи», – соглашается военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

    Он не исключает, что в ответ Вашингтон начнет распространять слухи о планах России прибегнуть «к крайне агрессивным мерам». «Долгое время Запад навязывал нам правила игры. Ситуацию нужно перевернуть: пускай теперь они реагируют на наши действия и выкручиваются. Москва выставила свои условия – и это логично», – считает собеседник.

    «Кроме того, абсолютно правильным было заявление президента о подготовке к испытаниям ядерных систем. Связка этих двух решений – серьезный дополнительный вклад в укрепление нашей стратегической обороноспособности», – рассказал сенатор Константин Долгов.

    «Что касается реакции США, а также Франции и Великобритании, то сперва там будет пустая суета и попытки нас осудить. В реальности они будут взволнованы, понервничают и начнут обдумывать свои действия. Допускаю, что по каким-то ключевым моментам в США займут конструктивную позицию. А если нет – не страшно. У нас есть и другие способы укрепления обороноспособности страны. Об этом президент сегодня тоже говорил», – добавил Долгов.

    В то же время руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов отмечает, что СНВ-3 не подразумевает приостановки, потому что «в соответствии со статьей 14 его можно только денонсировать с уведомлением второй стороны за три месяца». «Судя по всему, к этому все идет. Кроме того, я допускаю, что США могут первыми заявить о выходе из договора», – прогнозирует Арбатов.

    С другой стороны, и Москва вряд ли вернется к СНВ-3 на старых условиях с неучтенными ядерными арсеналами Франции и Британии. «Это значит, что модель двусторонних соглашений о сокращении вооружений, как она была разработана в 1960–1970-е годы, прекратила существование. Новой не видно, возможно, уже не будет», – пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Впрочем, решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Об этом во вторник вечером заявили в МИД России: «Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора». «До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», – подчеркнули в МИД.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •