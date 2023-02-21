Россия оставила Америке шанс на спасение ДСНВ

Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?

Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.

Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. «США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И при этом собираются разъезжать по нашим оборонным объектам?» – риторически спросил президент.

«Это театр абсурда какой-то, – добавил он. – Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. Они нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».

Глава государства также отметил, что Североатлантический альянс де-факто сделал заявку на присоединение к ДСНВ. Такая постановка вопроса давно назрела, поскольку ядерным оружием обладают не только США, но и Великобритания и Франция. «И их ракеты тоже направлены против нас, против России», – подчеркнул президент.

При этом у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

Напомним, Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ), а также Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В августе президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3 после истечения в 2026 году.

В начале февраля МИД России отверг претензии США относительно «несоблюдения» Москвой положений СВН-3. На Смоленской площади пояснили, что Россия не оставит без надлежащего ответа «враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ». Кроме того, в результате санкций Россия не может проводить инспекции ядерных объектов на территории США.

В январе также сообщалось о заморозке диалога Москвы и Вашингтона по СНВ-3. Как уточнил в интервью «Коммерсанту» замглавы МИД России Сергей Рябков, тема переговоров по данному вопросу тесно переплетена с военным кризисом на Украине в рамках принципа «неделимой безопасности».

«Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – добавлял Рябков.

Добавим, что послание Путина услышали за рубежом. Как сообщает РИА «Новости», советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что западные страны не представляют угрозы для России. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Москва пересмотрит свой шаг, в противном случае «вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована».

Однако демонтаж глобальной системы безопасности начала не Москва, а Вашингтон. Это давний процесс, в результате которого США вышли из Договора по ПРО в 2001 году, а также Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году. В этой связи, как считают эксперты, Путин принял логичное решение приостановить участие России в СНВ-3. Судьба документа теперь зависит исключительно от Вашингтона, которому придется реагировать на ситуацию действенным образом.

«Это не угроза, а важный сигнал Штатам и Западу. Решение Путина касается сферы, представляющей исключительную важность для безопасности Соединенных Штатов.

Мы предупреждаем: курс Запада на стратегическое поражение России является несовместимым с сохранением действующей системы глобальной ядерной безопасности, важнейшей частью которой является договор СНВ-3», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Если США и НАТО принимают участие в боевых действиях против России и говорят о необходимости победить нас на поле боя, то о допуске американцев на наши ядерные объекты не может быть и речи», – соглашается военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

Он не исключает, что в ответ Вашингтон начнет распространять слухи о планах России прибегнуть «к крайне агрессивным мерам». «Долгое время Запад навязывал нам правила игры. Ситуацию нужно перевернуть: пускай теперь они реагируют на наши действия и выкручиваются. Москва выставила свои условия – и это логично», – считает собеседник.

«Кроме того, абсолютно правильным было заявление президента о подготовке к испытаниям ядерных систем. Связка этих двух решений – серьезный дополнительный вклад в укрепление нашей стратегической обороноспособности», – рассказал сенатор Константин Долгов.

«Что касается реакции США, а также Франции и Великобритании, то сперва там будет пустая суета и попытки нас осудить. В реальности они будут взволнованы, понервничают и начнут обдумывать свои действия. Допускаю, что по каким-то ключевым моментам в США займут конструктивную позицию. А если нет – не страшно. У нас есть и другие способы укрепления обороноспособности страны. Об этом президент сегодня тоже говорил», – добавил Долгов.

В то же время руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов отмечает, что СНВ-3 не подразумевает приостановки, потому что «в соответствии со статьей 14 его можно только денонсировать с уведомлением второй стороны за три месяца». «Судя по всему, к этому все идет. Кроме того, я допускаю, что США могут первыми заявить о выходе из договора», – прогнозирует Арбатов.

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С другой стороны, и Москва вряд ли вернется к СНВ-3 на старых условиях с неучтенными ядерными арсеналами Франции и Британии. «Это значит, что модель двусторонних соглашений о сокращении вооружений, как она была разработана в 1960–1970-е годы, прекратила существование. Новой не видно, возможно, уже не будет», – пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Впрочем, решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Об этом во вторник вечером заявили в МИД России: «Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора». «До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», – подчеркнули в МИД.

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