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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ

Стратегические ядерные вооружения могут ввести в рамки на ближайшие пять лет Максим Блинов/РИА Новости
Новое руководство Белого дома и Пентагона совершило резкий поворот в затянувшейся истории спасения договора СНВ-3 о сокращении наступательных вооружений. После того, как Трамп практически похоронил ядерный договор с Россией, команда Байдена пообещала его продлить – и не на год, как компромиссно предлагала Москва, а сразу на пять лет. Что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности? Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
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Вакцина от коронавируса заново разделила мир

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Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Стратегические ядерные вооружения могут ввести в рамки на ближайшие пять лет    22 января 2021, 14:48
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    Новое руководство Белого дома и Пентагона совершило резкий поворот в затянувшейся истории спасения договора СНВ-3 о сокращении наступательных вооружений. После того, как Трамп практически похоронил ядерный договор с Россией, команда Байдена пообещала его продлить – и не на год, как компромиссно предлагала Москва, а сразу на пять лет. Что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности?

    Вечером в четверг по вашингтонскому времени стало известно: советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение – продлить на пятилетний срок Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Об этом же предложении сообщила и новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    В Москве отреагировали на сообщения из Вашингтона с осторожным оптимизмом. Кремль приветствует политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ, но все зависит от деталей этого предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российский МИД призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».

    Администрация Дональда Трампа очевидно затягивала пролонгацию этого базового договора о ядерной безопасности. Как известно, действие соглашения, подписанного в 2011 году сроком на десять лет, истекает 5 февраля. По условиям договора, его можно продлить еще на полдесятилетия, до 2026 года.

    Но с ушедшей командой Белого дома не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения, даже после того как Москва пошла на уступки Вашингтону. Напомним, российская сторона согласилась продлить СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и продемонстрировала готовность пойти на заморозку всех ядерных зарядов сроком на год. Однако администрация Трампа выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что уже не согласилась Москва.

    Кроме того, в Вашингтоне неоднократно настаивали на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая. Это было трудновыполнимым условием, так как Пекин, чей ядерный арсенал заметно меньше российского и американского, не собирается обременять себя какими-либо ограничениями.

    В пятницу МИД КНР напомнил о позиции страны по вопросу о ядерных вооружениях – Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал атомных вооружений, которые никогда не применит первым. Формально заявление касалось другого соглашения – Договора о запрещении ядерного оружия от 2017 года, который вступил в силу в октябре 2020-го. Этот документ был принят при поддержке 122 стран – членов ООН, но без участия держав ядерного клуба: США, России, Великобритании, Франции и собственно Китая. Нынешнее заявление Пекина можно расценивать и в контексте СНВ-3: КНР, как и раньше, придерживается собственной ядерной стратегии вне рамок международных соглашений.

    На ваш взгляд

     
    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?



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    Вашингтон же, сразу после прихода демократов к власти, начал менять линию поведения. Сообщение о предложении советника по нацбезопасности Салливана не было сюрпризом. Еще в прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби отметил, продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.

    С другой стороны, как отмечает DW, одновременно с предложением продлить СНВ-3 Вашингтон проанонсировал некие ответные меры в отношении Москвы за ее «безрассудные и агрессивные действия». По данным The Washington Post, Байден намерен запросить у нового директора Национальной разведки Эврил Хэйнс доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2020 года. Кроме того, Белый дом запросил разведку о якобы имевших место выплатах Россией движению «Талибан» за убийства американских военных в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные учреждения США, которые приписывают русским хакерам.

    Как бы то ни было, заявленное намерение Вашингтона спасти СНВ-3 выглядит как позитивный сигнал, полагают эксперты. Впрочем, это решение надо рассматривать в общем контексте «антитрамповских» решений Байдена, полагает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – указал Ткаченко.

    По мнению эксперта, теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. «Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – подчеркнул Ткаченко. 

    «Заявление новой администрации звучит очень заманчиво», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Однако эксперт выразил скепсис относительно того, что соглашение успеют продлить в оставшееся время. «До истечения срока действия договора СНВ-3 осталось две недели – 5 февраля он прекратит свое существование. Для того чтобы его продлить, необходимы встречи рабочих комиссий, выработка совместного меморандума, который бы подтвердил намерение США продлить договор без предварительных условий. Не думаю, что это действительно произойдет», – заметил Леонков.

    Как объяснил собеседник, ДСНВ – это лишь один из трех договоров, которые определяли международную безопасность наряду с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договором по открытому небу (ДОН). «Эти договоры были расторгнуты Дональдом Трампом, и администрация Байдена ничего не говорит об их дальнейшей судьбе».

    Леонков отметил: «Кроме того,

    имеет место интересная публичная коллизия: с одной стороны, США выражают готовность продлить договор, с другой же – их условия могут быть изменены в любой момент».

    Эксперт пояснил, что от США возможно ожидать новых требований в адрес России: о запрете гиперзвукового оружия, межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» или ядерной торпеды «Посейдон», аналогов которым США пока создать не могут.

    «Кроме того, необходимо понимать, что договор СНВ-3 не учитывает ядерные арсеналы Великобритании и Франции. Сейчас они находятся под единым управлением, которое возглавляет Америка», – напомнил военный эксперт.

    В контексте СНВ-3 важным остается и китайский фактор. Отказ нового президента США включить Пекин в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко.

    «Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт.

    «Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров.

    Леонков также полагает, что заявление новой администрации США может быть связано и с желанием пришедших к власти демократов восстановить экономические отношения с Китаем. «Возможное продление СНВ-3 без предварительных условий дает Пекину понять, что в этом вопросе на него не будут оказывать давление. В целом его наступательные вооружения уже перестают заботить Америку, ведь демократы всегда сотрудничали с Китаем и сейчас хотят в первую очередь прекратить торговые войны, которые активно вел с ним Трамп. Одна из причин для этого – убытки американо-китайской группы US-China Business Council, членами которой являются крупнейшие американские ТНК», – объяснил эксперт.

    Для России эти сигналы о возможном замирении Вашингтона и Пекина – как раз не очень хороший сигнал, отметил Леонков. «Таким образом, для США Китай перестает быть врагом номер один. Теперь из двух главных врагов Америки – Китая и России – остается только Россия, да еще несколько государств, которые всегда причислялись к террористическим: например, Иран и Северная Корея», – отметил собеседник.


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