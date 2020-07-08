Китайцы поставили США «ядерную вилку»

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасностиФото: Михаил Терещенко/ТАСС
«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов. Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...

Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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              Китайцы поставили США «ядерную вилку»

              Через каких-то десять лет ядерный запас Поднебесной сравнится с американским и российским   8 июля 2020, 19:15
              Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press
              Текст: Андрей Самохин,
              Наталья Макарова

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              Китай впервые подробно и аргументированно ответил на требование США присоединиться к переговорам по поводу договора СНВ-3 (в них участвует и Россия). Вашингтон очень переживает по поводу китайского ядерного оружия, однако Пекин сам поставил американцам явно невыполнимое для них условие. Каковы в этой ситуации интересы России?

              Китай присоединится к переговорам России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, лишь если американцы сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая. Именно такое условие выдвинул Пекин Вашингтону.

              «Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду?», цитируют агентства главу департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цуна. Фу Цун указал «два пути достичь паритета в этом вопросе». Первый – если китайская сторона «увеличит свой ядерный арсенал до уровня США». Второй подразумевает, что США сократят ядерный арсенал до уровня Китая. Пока «США не ответили на этот вопрос».

              В самой постановке вопроса Китаем имеется логическая ловушка, «вилка». США не хотят ни увеличения китайского ядерного арсенала, ни уменьшения своего, США хотят просто заморозить текущий уровень китайских ядерных сил – но логика переговоров требует достижения паритета. А сейчас никакого паритета в этом вопросе между Китаем и США действительно не наблюдается. Разумеется, США не могут ответить на такую «вилку», потому что ответить им нечего.

              «Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», – сказал представитель внешнеполитического ведомства Китая. В его словах чувствуется явная ирония. Как пояснил сам Фу Цун, его страна понимает, что «этого не произойдет».

              Переговоры, которые упомянул китайский дипломат, предложила администрация США. Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео неоднократно предлагали переформатировать российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. СНВ-3 может быть продлен до 2026 года по обоюдному согласию Москвы и Вашингтона. Если Россия готова продлить договор, то в США готовы «похоронить» это соглашение, если оно не станет трехсторонним, российско-американо-китайским. Кроме того, Белый дом предъявляет России еще ряд условий, в том числе совершенно невыполнимых и даже хамских.

              Соглашение СНВ-3 устанавливает рамки для стратегических ядерных сил (СЯС) России и США – договор позволяет странам иметь не более 1550 развернутых стратегических зарядов. Общее число боеголовок у обеих стран куда больше – примерно по шесть тысяч.

              Китай, не связанный обязательствами по СНВ-3, «похоже, намерен достичь какой-то формы ядерного паритета как с США, так и с Россией», сказал в июне спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Иначе говоря, он опасается резкого роста числа ядерных боеголовок в Китае.

              В данный момент КНР серьезно уступает по своему ядерному арсеналу США и России. По данным шведского института SIPRI, у Китая 320 атомных боезарядов. По сути ту же цифру упомянул и дипломат Фу Цун. По его словам, ядерный арсенал США в двадцать раз превышает китайский, причем США намерены инвестировать 500 млрд долларов в следующие десять лет и 1,2 трлн в следующие 30 лет. Поэтому просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах Москва – Вашингтон – Пекин – «это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования», заявил Фу.  

              Впрочем, по данным того же SIPRI, Поднебесная также последовательно наращивает количество атомных боезарядов – за прошлый год арсенал пополнился тремя десятками боеголовок.

              «Китай в принципе способен нарастить значительное количество своих ядерных вооружений, то есть ракет всех типов: стратегических, нестратегических, крылатых. По оценкам многих специалистов, у него достаточно материала, в частности, оружейного плутония, чтобы удвоить и утроить свой арсенал», – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Дворкин, бывший начальник Четвертого ЦНИИ Минобороны – института, занимавшегося проблемами развития и применения ядерного оружия.

              По оценке экспертов, нынешний расклад напоминает ситуацию начала 1970-х, но «с точностью до наоборот». Тогда советское руководство предлагало американцам сделать соглашение многосторонним – с участием КНР, Франции и Британии. На это Белый дом ответил отказом, поскольку «миноритарии» ядерного клуба будут требовать от СССР и США урезать свои арсеналы до китайского или французского уровня. В итоге договоры 1972 и 1979 годов стали двусторонними.

              Ожидать, что сейчас Соединенные Штаты найдут общий язык с Китаем, как это было во времена президента Ричарда Никсона и госсекретаря Генри Киссинджера (когда США и КНР «дружили против» СССР) – наивно, уверен военный эксперт и китаист, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. «Конфликт между Китаем и США более системный и глубокий, чем между Россией и США. Да, Москва вызывает в Вашингтоне большую ненависть и раздражение в силу целого комплекса причин и может наносить по интересам Штатов болезненные и унизительные удары. Но единственным соперником США в борьбе за мировое лидерство может быть лишь Китай», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД.

              По мнению эксперта, Китай на самом деле не требует от США снизить свой арсенал до уровня китайского – напротив, китайцы рассчитывают нарастить собственный стратегический запас. «Китай встал на путь быстрого наращивания ядерных сил, – констатировал Кашин. – Произведены значительные инвестиции в расширение производственной базы с целью увеличения выпуска новых видов стратегических вооружений.

              Вполне возможно, что в течение наступающего десятилетия КНР осуществит рывок и сможет выйти на сравнимый с нами и США уровень по количеству стратегических ядерных зарядов».

              До того, как КНР совершит рывок, переговоров быть не может, уверен Кашин. «Они китайцам не выгодны, – подчеркнул военный эксперт. – После того, как Китай выйдет на требуемый уровень, перед нами встанут сложные проблемы относительно организации контроля над вооружениями».

              На деле и американцы не хотят трех- или многосторонних переговоров по СНВ-3, полагает генерал-майор Дворкин. «США хотели бы затруднить и усложнить переговорный процесс, а также попробовать получить какие-то преференции в случае заключения нового договора», – подчеркивает эксперт.

              По мнению Дворкина, для России важнее, чтобы США продлили существующий договор СНВ без всякого привлечения «китайской карты». «Они будут долго торговаться с нами, стремясь, чтобы мы помогли каким-то образом «пристегнуть» к этому Китай. Но я уверен, что последний не пойдет в ближайшие годы ни на какие подобные договоры», – говорит эксперт. И поясняет это утверждение: «Договор – это предельная открытость, необходимость десятков инспекций на своей территории. По существу, надо открыть все «карты»: что где находится и в каком количестве, сообщать обо всех изменениях в системах вооружений – то есть то, с чем Пекин никогда не согласится».

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