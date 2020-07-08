Эксперт спрогнозировал рост ядерных сил Китая до уровня России и США

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...

Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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    Китай нахамил США

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    Глава Китая поборол главного врага

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Эксперт спрогнозировал рост ядерных сил Китая до уровня России и США

                 8 июля 2020, 11:58
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Вполне возможно, что в течение десятилетия Китай догонит Россию и США по количеству стратегических ядерных зарядов», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление Пекина о готовности Китая присоединиться к переговорам России и США по разоружению в том случае, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня КНР.

              «Китай встал на путь быстрого наращивания ядерных сил. Произведены значительные инвестиции в расширение производственной базы с целью увеличения выпуска новых видов стратегических вооружений. Вполне возможно, что в течение наступающего десятилетия КНР осуществит рывок и сможет выйти на сравнимый с нами и США уровень по количеству стратегических ядерных зарядов», – считает китаист, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.

              По оценкам шведского института SIPRI, продолжил эксперт, за прошлый год число ядерных зарядов КНР выросло более чем на 10% и достигло 320 боеголовок. «Эти оценки не очень надежные и, скорее всего, заниженные. В любом случае мы имеем дело с сотнями ядерных зарядов, в то время как у России и США, согласно договору, есть ограничения в 1550 стратегических зарядов, а общее количество ядерных боеприпасов измеряется тысячами», – отметил собеседник.

              «До того, как КНР совершит рывок, переговоров быть не может. Они китайцам не выгодны. После того, как Китай выйдет на требуемый уровень, перед нами встанут сложные проблемы относительно организации контроля над вооружениями», – добавил Кашин.

              «Опыт, который мы наработали за годы холодной войны, может оказаться бесполезным. Тогда мы имели две великие ядерные державы, а потенциал остальных стран по сравнению с СССР и США был пренебрежимо мал. Тут мы будем иметь три сопоставимых ядерных державы. При этом их отношения асимметричны. Между Россией и Китаем нет военного союза, но есть тесные и дружественные политические отношения. В то же время отношения обеих стран с США находятся в стадии затяжного конфликта», – пояснил эксперт.

              По его словам, переговорный процесс также усложняется тем фактом, что Россия обоснованно ставит вопрос о присоединении к диалогу Великобритании и Франции. Это оправданно, так как у них есть договор о военном союзе с США.

              «Таким образом создается сложная многоуровневая проблема. В течение ближайших лет, если мы не хотим бесконтрольной гонки вооружений, нам надо найти инновационные подходы ее решения, чтобы не иметь дело с ядерной многополярностью», – подчеркнул собеседник.

              «При этом конфликт между КНР и США более системный и глубокий, чем между Россией и США. Да, Москва вызывает в Вашингтоне большую ненависть и раздражение в силу целого комплекса причин и может наносить по интересам Штатов болезненные и унизительные удары. Но единственным соперником США в борьбе за мировое лидерство может быть лишь Китай. Накал взаимной ненависти находится на таком уровне, что речи о сделках в духе Никсона и Киссинджера быть не может», – заключил Кашин.

              Ранее глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил о готовности Пекина присоединиться к переговорам России и США по разоружению в том случае, если Вашингтон сократит ядерный арсенал до уровня Китая.

              Фу Цун подчеркнул, что ядерный арсенал США составляет 5,8–6 тыс. боеголовок, что «в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая», причем США намерены «инвестировать 500 млрд долларов в следующие 10 лет и 1,2 трлн в следующие 30 лет». Поэтому «просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах – это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования», сказал он.

              Фу Цун также заявил, что Москва «очень хорошо понимает» точку зрения Китая и «не просила присоединиться» к переговорам, «это США настаивают на присоединении». Пекин «ценит то понимание, которое проявляет Россия».

              Напомним, США призвали сформировать международную систему контроля вооружений, заявив, что «в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению». Кроме того, США попытались напугать Китай российскими ракетами.

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