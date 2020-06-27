США попытались напугать Китай российскими ракетами

Учитывая российские ракеты средней дальности, Китаю следует участвовать в переговорах по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.

Биллингсли заявил, что «Китай должен поговорить с Россией, которая разрушила договор РСМД, развернув батальоны ракет средней дальности 9М729». Спецпредставитель американского президента отметил, что эти ракеты «не могут достичь» США.

«Где они развернуты? На кого они нацелены?» – приводит передает РИА «Новости» текст сообщения Биллингсли.

Он призвал Пекин присоединиться к «венским переговорам», чтобы «получить ответы на подобные вопросы».

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В понедельник представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности.