США призвали сформировать международную систему контроля вооружений

США выступают против гонки вооружений и за формирование эффективной международной системы контроля над вооружениями, заявил представитель государственного департамента страны.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который обеспечивает безопасность США, (их) союзников и партнеров, поддается проверке и исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», – сказал госдепартамента РИА «Новости».

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп поручил «начать новую главу, стремясь к новой эре контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого».

По этой причине США призвали Россию и КНР присоединиться к этой работе для обеспечения безопасности всего мира.

Представитель госдепа отметил, что Трамп желает установить «трехстороннее соглашение, которое соответствует нынешней обстановке безопасности, в которой Китай и Россия ведут гонку вооружений».

«Китай подводит не только нас и Россию, но и весь мир. Если Китай хочет быть ответственной державой, то он должен присоединиться к соглашениям ответственных держав (США и РФ). Их ждет место за столом (переговоров)... В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести с нами переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению», – добавил представитель США.

Он отметил, что КНР быстро наращивает ядерный потенциал и якобы планирует его удвоить в течение следующих 10 лет.

«Поговаривали об 1 тыс. боеголовок. Пекин хочет триаду (боевых) возможностей с наземными пусковыми установками или ракетами наземного базирования, подводными лодками и бомбардировщиками. Это уже не минимальное сдерживание. Трехсторонняя гонка вооружений была бы дестабилизирующим (фактором) и не способствовала бы повышению безопасности ни для Китая, ни для России», – подвел итог представитель госдепа.

В пятницу замглавы Минобороны Росси генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США заранее спланировали выход из ДРСМД, для этого они использовали беспочвенные обвинения в нарушении соглашения.