В Минобороны России раскрыли вранье Болтона о диалоге с Шойгу

Экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге исказил информацию о диалоге с министром обороны России Сергеем Шойгу по ДРСМД, заявил замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Российское военное ведомство обратило внимание на опубликованные мемуары Болтона, в которых он рассказал о ситуации по ДРСМД и обсуждении этого вопроса с Шойгу, передает ТАСС.

«В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события», – заявил Фомин.

В мемуарах Болтон заявил, что Россия якобы поддержала «американские рассуждения» об утрате актуальности ДРСМД в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая, отметил генерал-полковник.

«Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения беспочвенные», – подчеркнул Фомин.

Тезис Болтона о повышении угрозы со стороны КНР является искажением, добавил он.

«Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД», – отметил замглавы ведомства.

Фомин добавил, что стратегическое партнерство России и Китая «вызывает изжогу» у бывшего американского чиновника. При этом он добавил, что отношения Москвы и Пекина достигли самого высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Напомним, в своей книге экс-советник Трампа заявлял, что Шойгу якобы выступал за подключение других государств к договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Он (Шойгу) пошел дальше и сказал, что при текущих обстоятельствах разумный человек видел, что ситуация в рамках ДРСМД была нереалистичной из-за Китая и изменений технологий с ДРСМД 1987 года... Шойгу добавил, что уже прошло много времени с подписания и вызов заключался в том, что технологии были в руках стран, которым не следовало бы их иметь. Я помню, как он заключил, что согласен, что эффективность договора устарела», – написал Болтон.

Он также утверждал, что Шойгу будто бы склонялся к тому, чтобы переписать договор и подключить к нему другие страны, так как считал, что односторонний выход из него будет выгоден только «нашим общим врагам».

Напомним, в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) президент США Дональд Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Болтон заверил, что Трамп действительно задавал вопросы, является ли Финляндия частью России, и полагал, что Венесуэла входит в США.