США имитируют интерес к российскому ядерному оружию

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...

Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              США имитируют интерес к российскому ядерному оружию

              Российские баллистические ракеты сегодня мало интересуют Соединенные Штаты   9 июня 2020, 16:30
              Фото: mil.ru
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Соединенные Штаты сделали крайне неожиданный жест в контексте текущих отношений с Россией – согласились на переговоры о судьбе договора СНВ-3. Еще не так давно Вашингтон ставил явно невыполнимые условия для такого диалога. Действительно ли США изменили свою точку зрения по поводу стратегического ядерного оружия – и что ждать от этих переговоров?

              Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и специальный представитель президента США Маршал Биллингсли договорились возобновить в июне переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По данным издания Bloomberg, встреча пройдет в Вене 22 июня. Напомним, что срок действия нынешнего соглашения – СНВ-3, выставившего потолок для каждой подписавшейся страны в 1550 боеголовок и 700 носителей – истекает в феврале 2021 года. И стороны могут либо продлить это соглашение еще на пять лет, либо вообще заключить новое.

              Неожиданный ход

              Новость о возобновлении переговоров и встрече Рябкова с Биллингсли стала для многих приятным сюрпризом. Напомним, это тот самый Биллингсли, который еще месяц назад просил Россию объяснить Америке, «почему русские так отчаянно хотят продлить договор – и хотим, чтобы нам объяснили, зачем нам это делать».

              Который уверял, что Штатам не нужен «контроль за вооружениями ради контроля за вооружениями». А значит, не нужно соглашение СНВ, ведь оно не решает «проблемы, связанные с Китаем», а также проблемы, связанные с «дестабилизирующей деятельностью России в областях, которые это соглашение не регулирует и на которые никак не влияет». Который выставил России ряд условий для продления соглашения: принуждение китайцев к нему присоединиться и включение в договор новейших российских ядерных систем наподобие «Посейдона» (а точнее, включение пункта об их уничтожении). Условий, которые на сегодняшний день не выполнены, и трудно представить, что Москва в принципе будет обсуждать возможность их выполнения.

              А что касается КНР, то да, Пекину отправлено формальное приглашение поучаствовать в переговорах – но это приглашение Китай, скорее всего, проигнорирует. Об этом уже заявили в Москве, и что сам Биллингсли прекрасно знает. «Примет ли Китай это приглашение, станет ли он искренне вести переговоры?» – задает господин спецпредставитель риторические вопросы в своем Twitter.

              Вспомнили о репутации

              Любопытно, но в комментариях к этому посту один из пользователей задает Биллингсли аналогичный вопрос: «А станут ли США искренне вести переговоры?». И вот это как раз правильный вопрос – можно сказать, даже ключевой. Ведь причиной согласия США на возобновление переговорного процесса является отнюдь не желание заключить ядерную сделку с Москвой, а скорее грамотно ее похоронить.

              Возможно, до администрации Трампа наконец-то дошло, что отказ американского представителя по контролю за вооружениями обсуждать контроль за вооружениями ставит Штаты в крайне нелицеприятное положение. Хотя бы потому, что мир (в том числе европейские союзники США) возлагает именно на Вашингтон вину за демонтаж системы контроля за вооружениями.

              Причем демонтаж в тот момент, когда Москва выпускает новую ядерную доктрину – исключительно оборонительного характера, но в то же время прописывающую в качестве угроз, от которых надо обороняться, размещение американских сил в Европе. С тонким намеком европейским партнерам воздержаться от участия в агрессивных планах американской администрации, которая ради политических авантюр вообще не задумывается о поддержании стратегической стабильности.

              Вот Белый дом и показывает, что он задумывается. Ответственно задумывается. Именно поэтому Дональд Трамп и заявил о стремлении заключить «ядерный пакт» с Россией, именно поэтому Штаты согласились на возобновление переговорного процесса. И именно поэтому данный переговорный процесс, по мнению ряда экспертов, вполне может закончиться ничем – если, конечно, Россия не предпримет шаги в нужном направлении.

              Нужном для США, разумеется. «Сама готовность возобновить эти переговоры уже является уступкой со стороны администрации Трампа», – пишет Bloomberg. С намеком на то, что Москва должна принять, поблагодарить и поощрить.

              Отзеркалим

              Но вот нужно ли это Москве? В переговорах по СНВ Россия ставит перед собой две задачи.

              Первая – и наиболее очевидная – продлить действующий или заключить новый ДСНВ во имя поддержания мировой стабильности и глобального самосохранения. Снижение количества ракет до разумных пределов не подрывает стратегический паритет (то есть в случае нападения одного государства на другое возможность жертвы нанести по агрессору ответный ядерный удар с неприемлемыми для агрессора последствиями, делающим для этого агрессора бессмысленным и самоубийственным само нападение). С другой стороны, это снижение ведет к укреплению глобальной ядерной безопасности. Чем меньше ракет, тем лучше за ними контроль, тем ниже риски ядерного распространения и (не дай Бог, конечно) последствия возможных ядерных эксцессов.

              Вторая задача – это вести конструктивные переговоры ради самих переговоров. Ядерная тема была всегда одной из самых успешных в российско-американском диалоге, и эксперты надеялись, что ее можно будет использовать как своего рода локомотив в развитии отношений. Как инструмент создания атмосферы доверия, базис для достижения компромисса в других областях.

              Можно предположить, что ни одна из этих задач через переговоры об СНВ на американских условиях решена не будет.

              Администрация Трампа не ищет ядерный компромисс – ей нужно российское разоружение, отказ Москвы от новейших асимметричных систем ядерного сдерживания («Посейдонов», «Кинжалов» и «Буревестников»). То есть отказ от поддержания паритета.

              Использовать эти переговоры как базис для развития отношений тоже невозможно – в условиях нынешней внутриполитической турбулентности в США Трамп не готов сейчас к какому-то конструктивному диалогу с Россией по Украине, Сирии и другим вопросам. В лучшем случае он вернется к этому диалогу после ноября (если, конечно, останется в Белом доме на второй срок).

              Именно поэтому, скорее всего, на предстоящей 22 июня встрече Москва просто отзеркалит американский подход – то есть проведет переговоры для галочки. Сергей Рябков встретится с Биллингсли, они мило побеседуют. Затем американцы выразят сожаление в том, что русские не привели на встречу за ручку китайцев, повозмущаются выставлением им неприемлемых условий и несоблюдением русскими взятых на себя обязательств. Ну и пояснят, что Москва так и не смогла объяснить, зачем Америке продлять действующее соглашение.

              И если сценарий действительно будет такой, то нас ждет весьма опасное будущее. После истечения в феврале срока действия СНВ-3 гонка ядерных вооружений станет частью американо-китайской холодной войны. Со всеми вытекающими – и, не дай Бог – вылетающими для мировой стабильности.


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