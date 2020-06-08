Американские F-15 смогут применять атомные бомбы

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle ВВС США успешно прошел испытания по возможности применения атомной бомбы B61-12, сообщили Сандийские национальные лаборатории (SNL), которые проводили эти тесты.

SNL сообщает, что во время недавнего опытного авиаудара самолет F-15E сбросил учебный макет атомной бомбы без ядерных компонентов с высоты 7,6 тыс. м на полигон Тонопа в штате Невада, передает ТАСС.

«Этот тест стал последним в серии испытаний, предназначенных для показа совместимости восстановленных бомб B61-12 c боевым самолетом F-15E Strike Eagle», – сообщили лаборатории.

Отмечается, что SNL и ВВС США провели полномасштабную демонстрацию функционирования этого комплекса в ходе реалистичного испытания.

«В процессе мероприятия были показаны работа экипажа, функционирование подвесных устройств, условия сброса [макета бомбы] и функционирование оружия», – сообщил менеджер программы по разработке бомбы B61-12 Стивен Сэмюэлс.

Оно добавил, что функционирование B61-12 отработано на всех этапах применения, разработчики «абсолютно уверены» в совместимости бомбы с самолетом F-15E.

«Испытания соответствовали всем заданным параметрам в области применения техники и безопасности. Комплекс успешно функционировал, при этом его точность была достаточно высокой», – добавил Сэмюэлс.

В SNL уточнили, что эти тесты – один из основных компонентов продления срока службы атомных бомб B61-12 на 20 лет.

Ранее The Drive писал, что F-15E Strike Eagle заметили на упражнениях Red Flag в Неваде с новой управляемой ядерной бомбой B61-12.

В августе прошлого года на полигоне в Неваде уже проводили испытания этой атомной бомбы – тогда сбросили B61-12 без ядерных боевых частей.