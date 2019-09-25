США и НАТО провели испытания атомной бомбы

В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.

На полигоне в Неваде сбросили B61-12 без ядерных боевых частей, передает ТАСС.

Три испытания были проведены 21 августа при поддержке НАТО. Испытания проводились в рамках программы продления срока службы B61. Программа включает в себя модернизацию компонентов бомбы, а также повышение надежности B61 и ее систем безопасности.

В 2020 году планируется осуществить заключительные испытания.

Указывается, что бомбу сбросят с истребителя-бомбардировщика F-16.

Американский бригадный генерал Тай Ньюман считает, что модернизированная бомба должна «укрепить стратегическое сдерживание». Кроме того, она, по мнению генерала, «успокоит союзников» США.