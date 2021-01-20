Кандидат на пост главы Пентагона поддержал продление СНВ-3

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США, заметил кандидат на пост американского министра обороны Ллойд Остин.

«Да, я так думаю, и избранный президент [Джозеф] Байден тоже [уверен в этом]», – приводит ТАСС ответ Остина на соответствующий вопрос членов комитета Сената по делам вооруженных сил США. «Контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США», – добавил Остин.

Он также, по сути, высказался против потенциальных сокращений американского ядерного арсенала в одностороннем порядке. «Считаю, что национальным интересам США и их союзников и партнеров отвечает стремление к официальным проверяемым соглашениям по контролю над вооружениями, сокращающим ядерные угрозы со стороны России и Китая», – подчеркнул кандидат на пост американского министра обороны. Кроме того, Остин назвал «очень важной стратегической задачей» стремление США добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия.

Наконец, Остин подтвердил намерение изучить программу ядерной модернизации США, реализация которой началась при американской администрации Барака Обамы. При этом претендент на пост главы Минобороны США предупредил, что будет стремиться к обеспечению того, чтобы эта программа была «экономически оправданной». В то же время Остин охарактеризовал модернизацию ядерного потенциала США как «явный критически важный приоритет в сфере национальной безопасности».

В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). «Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора, – заявил Блинкен. – Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента [США], поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора».

На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен заявил: «Трудно представить себе обстоятельства, при которых мы бы пошли на это».

Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.