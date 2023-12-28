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    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

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    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 13:02

    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ

    Политолог Корнилов: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ

    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Москвы подключить Францию и Британию к диалогу по СНВ логично. Однако Вашингтон, который и прежде отвергал эту идею, снова выступит против. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ.

    «Идея обсуждать ДСНВ со всеми ядерными державами озвучивалась Москвой неоднократно. Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс, диспропорцию. «Мы снижаем свои ядерные запасы, США поступают так же, но при этом другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют. Поэтому, конечно, было бы логичнее и правильнее договариваться всем членам ядерного клуба», – пояснил собеседник.

    Однако доводы США против такой идеи будут прежними, считает Корнилов. «Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ – это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», – детализировал политолог.  

    Корнилов полагает, что к какому-либо соглашению в итоге прийти не удастся. «На мой взгляд, после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование. Мы видим, что США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – резюмировал собеседник.

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Как отметил дипломат, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (42)
    28 декабря 2023, 08:00
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае переговоров с США по соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Россия не может игнорировать потенциал американских союзников по НАТО – Франции и Великобритании, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что Франция и Великобритания «должны участвовать» в будущем соглашении, которое должно заменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Как заявил Ульянов, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным.

    При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (15)
    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

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    28 декабря 2023, 02:24
    Россия собралась запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Стало известно о планах Россельхознадзора запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Россельхознадзор считает, что нужно ввести временные ограничения на транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что в 2023 году объем таких поставок снизился с 23 тыс. тонн (показатель 2022 года) до 15 тыс. тонн. Ограничение транзита источник связывает с угрозой высокопатогенного гриппа птиц – эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. Всемирная организация здравоохранения животных сообщала, что в 2023 году в США выявили свыше 290 случаев птичьего гриппа.

    Напомним, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована также в Европе. В некоторых регионах России также прошла эпидемия птичьего гриппа, которая сформировала дефицит курятины на внутреннем рынке.

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    26 декабря 2023, 11:49
    Опубликовано видеопоздравление с Новым годом от «чипированного» Байдена

    «Чипированный» Байден поздравил россиян с Новым годом в видеоролике RT песней «Я русский»

    Опубликовано видеопоздравление с Новым годом от «чипированного» Байдена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе шуточного новогоднего видео поздравления команда канала RT устанавливает действующему президенту США Джо Байдену чип, чтобы вмешаться в президентские выборы в США.

    Так, в ролике показывается, как в рамках вымышленного секретного проекта «Дед на поводке» Байдена якобы тайно чипируют во время вакцинации, это делает главред RT Маргарита Симоньян.

    На видео она докладывает, что «проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию».

    После этого в шуточном ролике показано, что сотрудники канала получают возможность управления вымышленным Байденом.

    Из-за этого тот сначала падает на трапе самолета, затем начинает петь песню российского певца SHAMAN «Я русский», сидя за столом в Белом доме.

    «К американским выборам допилим. В следующем году будет интересно. Годовой доклад окончен. С Новым годом! Служу России!» – подчеркивает Симоньян.

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    27 декабря 2023, 10:10
    Американский зоолог призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

    Американский зоолог Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты должны отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике для защиты Северного Ледовитого океана, заявил заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.

    По его словам, Штаты в качестве страны, не ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву, ходят по тонкому льду, выдвигая подобные претензии, передает РИА «Новости».

    Стейнер отметил, что странам следует объединиться для защиты Северного Ледовитого океана, а не присоединяться к гонке за ресурсами в Арктике.

    Эксперт назвал настоящим беспорядком эту ситуацию, подчеркнув, что именно Штаты должны на себя лидирующую роль и потребовать отзыва претензий всех стран на расширение арктического шельфа.

    Ранее госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.

    Полярник Виктор Боярский объяснил желание США расширить территории в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какое «грязное» дело США затеяли в Арктике.

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    27 декабря 2023, 19:54
    Эйфелева башня закрылась из-за забастовки
    Эйфелева башня закрылась из-за забастовки
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главная достопримечательность Парижа не принимает посетителей из-за забастовки сотрудников, Эйфелева башня была закрыта в день 100-летней годовщины со дня смерти французского инженера Гюстава Эйфеля.

    Вход на площадь открыт и бесплатен для посещения, сообщили на сайте достопримечательности, передает РИА «Новости».

    Сотрудники решили провести однодневную забастовку, чтобы осудить руководство компании по эксплуатации Эйфелевой башни. Так, члены профсоюза осуждают «чрезмерно амбициозную и неустойчивую (экономическую) модель компании».

    Башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля. Ее планировали оставить на 20 лет, а затем разобрать.

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    25 декабря 2023, 22:10
    Эксперт объяснил желание США расширить территории в Арктике

    Полярник Боярский: США рассчитывают доказать свое право на шельфовую зону Арктики при помощи силы

    Эксперт объяснил желание США расширить территории в Арктике
    @ Reinhard Pantke/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон не хочет следовать международным правилам расширения территории в Арктике и надеется на мощь своего флота. Само решение об изменении границы, в свою очередь, продиктовано политическими причинами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полярник Виктор Боярский. Ранее Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.

    «Существуют определенные правила ООН, согласно которым страны, претендующие на определенную часть шельфа в Арктике, должны подавать на это заявки. Государство, отправившее запрос, обязано доказать, что данная территория является продолжением континента. А уже потом международная организация удовлетворяет данную претензию», – сказал Виктор Боярский полярник, директор музея Арктики и Антарктики.

    «Американцы, в свою очередь, Конвенцию ООН по морскому праву не подписали и заявку в организацию на продление своей территории не подавали. Поэтому с точки зрения международного права это расширение недействительно. Однако США рассчитывают на свой флот, с которым придется столкнуться тому, кто захочет оспорить новые границы», – отмечает собеседник.

    «С экономической точки зрения Вашингтон вряд ли получит от расширения шельфа серьезные преимущества. Конечно, там может быть немало природных ресурсов, но прежде чем что-то разрабатывать, это надо сначала найти. Кроме того, добыча в таких условиях – дело непростое и недешевое», – подчеркивает он

    «Зато понятен военный замысел – американцы наверняка отправят туда свои подлодки, чтобы усилить собственное военное присутствие. И на фоне этого России стоит, во-первых, продолжать свою работу на Севере. Вопреки желанию Вашингтона необходимо продвигать наши заявки на расширение территорий в регионе», – уверен аналитик.

    «Кроме того, учитывая военную угрозу, нам необходимо больше внимания уделить строительству атомных ледоколов и усовершенствованию, а также наращиванию подводного флота. Своевременно предпринятые меры помогут защитить наши границы в случае опасности», – заключил Боярский.

    Напомним, Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg. «Континентальный шельф – это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – цитирует газета заявление ведомства.

    Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения.

    По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

    Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН.

    «Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы», – продолжил Косачев, отметив, что «на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике», имея в виду Канаду и Японию.

    То, что между Вашингтоном, Оттавой и Токио появляется территориальный спор, накануне подтвердили и в Госдепе. Там также заверили, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерацией».

    Под «согласованной границей» в Вашингтоне подразумевают так называемую линию Шеварднадзе – Бейкера, то есть договор между СССР и США от 1990 года, которые подписали министр Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь Джеймс Бейкер. И хотя этот договор многими считается невыгодным для России, его положения продолжают действовать, поэтому Вашингтон не стремится к его пересмотру.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США затеяли «грязное» дело в Арктике.

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    26 декабря 2023, 03:15
    Орешкин: США убивают промышленность Европы

    Орешкин рассказал, как США убивают экономику Европы, чтобы потом перейти на Азию

    Tекст: Вера Басилая

    США каннибализируют своих европейских партнеров, убивая их химическую, автомобильную и другие отрасли, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    В интервью «Эксперту» он заявил, что когда этот источник роста для Вашингтона закончится, он сконцентрируется на азиатских рынках, передает RT.

    Орешкин отметил, что для крупных стран, таких как Россия, важно делать на растущих рынках акцент, потому что активность дает больше возможностей российским компаниям.

    По словам помощника президента, в мире идет процесс, который он называет гонкой суверенитетов, в нее включились практически все страны, даже Запад, который начал направлять бюджетные средства на развитие коммерческих проектов.

    Ранее Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, а экономики США и ЕС теряют свою роль и значимость.

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    28 декабря 2023, 07:27
    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине

    Посол Антонов заявил о боязни чиновников в США «признать сокрушительный успех России» в освобождении Марьинки

    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом не может не видеть успехов российских солдат, но американским чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что США направили Украине «кровавый новогодний подарок». По его словам, США демонстрируют готовность воевать «до последнего украинца», хоть и «с небольшим дополнением – «сколько хватит денег». При этом США рекламируют украинские фетишные «победы», заявил Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram.

    Посол выразил уверенность, что США не рассчитывают победить Россию «на поле боя», но «подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель». Он подчеркнул, что американские поставки Украине не изменят «ситуацию «на земле», а на все террористические выходки Украины Россия даст «решительный ответ».

    «Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», – заявил он.

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен объявил, что США выделяют «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов.

    Российские войска взяли город Марьинку к юго-западу от Донецка под полный контроль. Девять лет ВСУ укрепляли Марьинку всеми доступными способами и доукрепили до полной крепости, в которой в укрепрайон был превращен буквально каждый подвал.

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    27 декабря 2023, 01:58
    Захарова заявила о намерении США поддерживать конфликт на Украине

    Захарова заявила о намерении США любыми методами поддерживать украинский конфликт в 2024 году

    Захарова заявила о намерении США поддерживать конфликт на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Весь 2024 год США будут предпринимать любые усилия, чтобы «держать на плаву» украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что власти США, если смогут, станут ради этого «вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги». В противном случае, по ее мнению, Вашингтон будет «стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам». Она уверена, что «любые методы пойдут в ход», передает ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

    Кроме того, как заявила Захарова, следует ожидать «бесконечного информационно-политического шоу», ведь иначе США придется признать провал «проекта», а для идущих на выборы демократов «это смерти подобно». По ее словам, американские власти будут «этот проект так или иначе эксплуатировать вне зависимости от судьбы украинцев, Украины и так далее». «Он им нужен для того, чтобы продержаться весь 2024 год», – заявила Захарова.

    Напомним, Захарова указывала, что простых американцев никто не спрашивал, нужен ли им «украинский проект», их поставили перед фактом.

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    26 декабря 2023, 20:59
    Французы стали распродавать рождественские подарки активнее, чем в прошлом году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жители Франции в 2023 году распродают подарки еще активнее, чем в прошлом году на фоне высокой инфляции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные торговых интернет-площадок.

    На американской площадке eBay зарегистрировано 340 тыс. объявлений из Франции, что на 15% больше, чем в 2022 году, передает ТАСС.

    Чаще всего в этом году на eBay перепродают карточки и игры, связанные со вселенной покемонов, а также конструкторы Lego, последний выпуск комикса про Астерикса и Обеликса, аксессуары для iPhone и куклы Barbie.

    На сайте Rakuten также зарегистрирован прирост на 5% объявлений о распродаже подарков. Сообщается, что большинство граждан после продажи подарков планируют купить себе более подходящую вещь.

    Рост инфляции во Франции наблюдается с конца 2020 года. Пика она достигла в феврале 2023 года, когда составила 6,3%. Рост цен в последние месяцы начал замедляться.

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    28 декабря 2023, 06:51
    Лавров назвал условие диалога с Западом по контролю над вооружениями

    Лавров назвал уважение новых геополитических реалий условием диалога с Западом по контролю над вооружениями

    Tекст: Антон Антонов

    Диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Россия «не отказывается от самой идеи контроля над вооружениями», но диалог должен вестись «на основе равноправия и обязательного уважения», передает ТАСС.

    Без отказа США от антироссийского курса невозможны переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявил он.

    США хотят снизить для себя ядерные риски и вести переговоры в отрыве от «негативного военно-политического контекста», сказал министр. Однако, по его словам, для России такой подход, названный Вашингтоном «компартментализацией», неприемлем. США хотят действовать по принципу «Россия – враг, но нам от нее кое-что нужно», продолжая «провоцировать эскалацию кризиса вокруг Украины», заявил Лавров.

    Он сказал, что США пошли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку запрещенные этим документом ракеты стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая. Министр подчеркнул, что США сделали ставку на силу «в попытке затормозить утрату позиций гегемона».

    Лавров заявил, что деградация сферы контроля над вооружениями наблюдается в связи с дестабилизирующей политикой США, которые «целенаправленно усиливают напряженность в области международной безопасности». Он заявил: «Логика Вашингтона проста. Опоры, обеспечивавшие доминирование США, уходят из-под ног. Во многом из-за ошибок самих американцев, уверовавших в свою «исключительность, непогрешимость и безнаказанность».

    В октябре Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper.

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    26 декабря 2023, 06:41
    Осужденный за шпионаж Уилан обвинил Байдена в бездействии

    Осужденный в России за шпионаж американец Уилан обвинил Байдена в бездействии ради его освобождения

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения, сообщила CBS News.

    Уилан напомнил Байдену, что тот обещал вернуть его домой, но пока так и не сделал этого. Осужденный в России шпион призвал президента США обеспечить его освобождение, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил, что Байден дважды решил оставить его, но только президент США может вернуть его.

    В 2020 году Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    26 декабря 2023, 14:07
    Сотрудники посольства Франции объявлены Баку персонами нон грата

    Двое сотрудников посольства Франции объявлены Баку персонами нон грата

    Tекст: Кристина Цыцура

    Двое сотрудников посольства Франции в Баку за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 48 часов, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

    Посла Франции в Азербайджане Анна Буайона вызвали в МИД 26 декабря. Ему сообщили, что двое сотрудников посольства объявлены правительством Азербайджана персонами нон грата, передает ТАСС.

    Ранее МИД России объявил двух американских дипломатов персонами нон грата.

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