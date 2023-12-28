Лавров назвал условие диалога с Западом по контролю над вооружениями

Лавров назвал уважение новых геополитических реалий условием диалога с Западом по контролю над вооружениями

Tекст: Антон Антонов

Лавров подчеркнул, что Россия «не отказывается от самой идеи контроля над вооружениями», но диалог должен вестись «на основе равноправия и обязательного уважения», передает ТАСС.

Без отказа США от антироссийского курса невозможны переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявил он.

США хотят снизить для себя ядерные риски и вести переговоры в отрыве от «негативного военно-политического контекста», сказал министр. Однако, по его словам, для России такой подход, названный Вашингтоном «компартментализацией», неприемлем. США хотят действовать по принципу «Россия – враг, но нам от нее кое-что нужно», продолжая «провоцировать эскалацию кризиса вокруг Украины», заявил Лавров.

Он сказал, что США пошли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку запрещенные этим документом ракеты стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая. Министр подчеркнул, что США сделали ставку на силу «в попытке затормозить утрату позиций гегемона».

Лавров заявил, что деградация сферы контроля над вооружениями наблюдается в связи с дестабилизирующей политикой США, которые «целенаправленно усиливают напряженность в области международной безопасности». Он заявил: «Логика Вашингтона проста. Опоры, обеспечивавшие доминирование США, уходят из-под ног. Во многом из-за ошибок самих американцев, уверовавших в свою «исключительность», непогрешимость и безнаказанность».

В октябре Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper.