Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности
Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.
«Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.
При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.
Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.
Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).