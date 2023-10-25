Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Совфед одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Закон разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями, следует из сопроводительных документов, передает ТАСС.
Так, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» и из названия федерального закона исключили слово «ратификация».
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году.
Ранее Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Между тем США уже провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.
Газета ВЗГЛЯД изучала, для чего Россия выходит из этого договора.