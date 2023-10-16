  • Новость часаПутин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    16 октября 2023, 08:40 Мнение

    Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну
    Путин сказал китайцам, чем является западный миропорядок
    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Одним из самых ярких моментов выступления Владимира Путина на «Валдае», который будут цитировать еще много месяцев или даже лет, был «ядерный». Отвечая на вопрос политолога Сергея Караганова о возможном изменении ядерной доктрины, Путин дал понять, что менять ее не будет. А вот из подписанного с США договора о запрете ядерных испытаний можно и выйти.

     «Соединенные Штаты подписали соответствующий международный акт, документ – договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», – пояснил российский лидер. По его словам, Россия разработала ряд новых ракет, и «как правило, специалисты говорят, что это новое оружие, нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами… можно».

    Судя по всему, «можно» превращается в «сделаем». В Госдуме готовится решение о выходе из договора, поскольку, по словам спикера Вячеслава Володина, «это соответствует национальным интересам нашего государства». В МИД отметили, что сам выход не приведет автоматически к возобновлению ядерных испытаний (при том, что у России есть, что испытывать – те же «Сармат» и «Буревестник»). «Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США», – пояснял замглавы ведомства Сергей Рябков, добавив, что «мораторий пока сохраняется». Однако ситуация может измениться. «Мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности», – предупредил чиновник. А член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова дала понять, что ядерные испытания могут проводиться «исключительно в ответ на аналогичные действия Вашингтона». И это созвучно словам Путина – только сказанным не в октябре на «Валдае», а в феврале 2023 года, во время обращения к Федеральному собранию. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», – заявил тогда президент.

    Фраза Путина на «Валдае» была воспринята как своевременное ужесточение февральской позиции, как готовность Москвы к эскалации. Эскалации, которая должна спасти мир от ядерной войны.

    Дело в том, что сейчас на Западе идет серьезная дискуссия на предмет того, как менять стратегию по Украине и добиться успешного для себя или хотя бы ничейного исхода конфликта. Одним из возможных сценариев называют эскалацию. Демонстрацию готовности увеличить свое участие в конфликте – от поставок новых ракет и самолетов до чуть ли не намерения развернуть на Украине ядерный зонтик. Демонстрацию готовности воевать – для того, чтобы сыграть с Москвой в дипломатический покер, где обладающие слабыми картами США и ЕС намерены блефовать, и заставить Москву сбросить карты.

    Но это очень опасный блеф, который – с учетом отказа Москвы пойти на попятную и неспособностью США дать заднюю (из-за выборов в США, где Джо Байден не может показаться слабым, а также из-за общей ситуации в мире, где сама Америка уже может оказаться слабой), – легко может привести к настоящей эскалации и ядерной войне.

    Для того, чтобы этого не произошло, тот же Караганов в своей статье предлагал России заняться ядерным «встречным палом». То есть заранее показать США, что Москва к эскалации готова, что пасовать она не будет – дабы американцы отказались от своего «покерного» эскалационного варианта и избрали другие сценарии.

    Если верить заявлениям наших дипломатов, Москва вместо ядерного «встречного пала» пока сводит выход из договора о ядерных испытаниях исключительно к бумажному варианту. Ведь американцы-то ядерные испытания проводить не хотят. «Союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет, у нас нет планов возобновлять испытания», – заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но у подобного «бумажного выхода» есть три причины. Волевая, международная и глобальная.


    Волевая причина в том, что целью ядерной эскалации с нашей стороны является не эскалация и даже не желание провести ядерные испытания. Цель – продемонстрировать наличие политической воли для ядерных шагов. И сейчас, демонстративно выходя из договора (одного из немногих оставшихся российско-американских соглашений в области ядерной стабильности), Москва показывает, что эта воля есть.

    Международная причина в том, что односторонние (то есть не в ответ на американские) ядерные испытания российского оружия могут быть крайне негативно восприняты целым рядом наших партнеров из стран Глобального Юга. Тех, кто против ядерной гонки как таковой. И тех, кто в преддверии обзорной конференции по выполнению того же ДНЯО думает о том, стоит ли ему в нынешних условиях продлевать свой отказ от разработки собственного ядерного оружия.

    Наконец, глобальная причина в том, что уже в обозримое время будут писаться новые правила игры в мире. И к этому моменту Россия должна подойти не только максимально сильной и решительной, но еще и максимально свободной. Свободной от различного рода односторонних обязательств, которые сковывают российские возможности и в то же время дают преимущество другим странам.

    Собственно, выход из договора о запрете ядерных испытаний решает все эти задачи. И он не выхолащивается, а лишь грамотно имплементируется.

    Другие материалы автора


    Главное
    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
    Жительница Забайкалья задержана за шпионаж в пользу Украины
    В США заявили об утрате армией ключевой способности
    Путин рассказал, как отпраздновал день рождения
    Тело художника и поэта Лубнина нашли в его квартире в Петербурге
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    Семья Сергея Шнурова обвинила личную помощницу в кражах

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина почувствовала прелюдию российского полномасштабного наступления

    Украинское командование оказалось не готово к крупномасштабному наступлению российских войск. Как пишут западные СМИ, активизация происходит не только под Авдеевкой, но и на других участках по всей линии фронта. Большие проблемы для ВСУ создают беспилотники и управляемые авиабомбы. В экспертной среде отмечают: происходящее – лишь прелюдия наступления российской армии, нельзя позволить противнику уйти в оборону и укрепиться в осенне-зимний период. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну

    Все больше стран вовлекаются в противостояние Тель-Авива и группировки ХАМАС. Так, Египет планирует созвать саммит по Палестине, Сирия и Ливан наносят удары по Израилю, а Иран предостерегает израильтян от проведения наземной операции. На фоне этого США отправляют уже второй авианосец в Средиземное море, прогнозируют дальнейшую эскалацию и допускают вмешательство Тегерана в противостояние. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследуют разные сторонние игроки в регионе и почему локальные разногласия перекинулись на весь регион. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............