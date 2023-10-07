Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

Эксперты предположили последствия отзыва ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Tекст: Евгений Поздняков

В ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин высказал мнение о современном положении глобальной ядерной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. Во время мероприятия политолог Сергей Караганов спросил главу государства: «Не устарела ли наша доктрина применения ядерного оружия?».

В частности, вопрос эксперта заключался в том, насколько сегодня назрела необходимость изменить устоявшиеся нормы в сторону понижения допустимого порога эскалации для «отрезвления партнеров». Владимир Путин отметил, что ему известна позиция политолога, и он понимает его чувства.

Президент напомнил, что отечественная военная доктрина допускает две причины использования ядерного оружия. «Первая – применение в отношении нас, то есть это ответно-встречный удар» и вторая – «угроза существованию Российского государства, если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России».

«Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом», – заметил президент. По его мнению, в настоящий момент «нет такой ситуации», при которой страна действительно столкнулась бы с экзистенциальной угрозой.

Кроме того, президент высказался и о возможности возвращения к ядерным испытаниям. Он напомнил, что США, как и Россия, подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако в отличие от Москвы, Вашингтон так и не ратифицировал этот документ. Путин подчеркнул, что в РФ проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия.

В качестве примера он назвал такие разработки как «Буревестник» и «Сармат». Глава государства уточнил, что специалисты говорят о необходимости проведения итоговых испытаний, однако сам он заметил, что не готов говорить, «нужно нам действительно или не нужно» организовывать подобные мероприятия.

Владимир Путин подчеркнул, что «зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно». Однако он акцентировал, что вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ должен решаться депутатами Госlумы. По мнению президента, подобной меры в настоящий момент «будет вполне достаточно».

Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании Совета Госдумы предложение президента будет рассмотрено. «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – заметил он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, пересмотр статуса договора «соответствует национальным интересам нашего государства». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный пересмотр статуса договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает, что Москва намеревается провести ядерные испытания.

«В целом, отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний – правильное решение. Не все страны, обладающие таким оружием, были готовы следовать положениям данного документа. США, например, так и не ратифицировали ДВЗЯИ, потому что не захотели связывать себе руки ограничениями», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Однако возможное решение, если оно будет принято, направлено не столько на реализацию попытки воздействия на Вашингтон, сколько на обеспечение государственной безопасности России. Это действие должно соответствовать существующей реальности и позволить Москве существенно укрепить собственную обороноспособность», – отмечает он.

Сенатор также усомнился в том, что данное решение может нанести какой-либо ущерб мировой безопасности.

«В конечном счете, мы всего лишь заявляем о готовности пойти на самые решительные меры только в случае экзистенциальной угрозы государству. По-настоящему губительные действия в отношении ядерной стабильности предпринимают наши западные оппоненты», – подчеркивает собеседник.

«Между тем, Россия всегда вела себя очень ответственно в этой сфере. Кроме того, отзыв ратификации вовсе не означает, что мы сразу начнем ядерные испытания. В настоящий момент мы только размышляем о подобной возможности, но не приступаем к ее реализации. На это же направлены зеркальные меры ввиду поведения США», – резюмирует Долгов.

Однако есть и иные мнения. Ряд экспертов считает однозначно ошибочным нежелание США ратифицировать договор, однако возможное решение Москвы отозвать ратификацию, по их мнению, также может повысить риски в области глобальной ядерной безопасности. Так, еще в августе Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, в интервью «Коммерсанту» подчеркивал, что этот шаг может поспособствовать разрушению «всей выстроенной вокруг ДВЗЯИ системы».

Он полагает, что отзыв ратификации может вызвать цепную реакцию, ведь за Москвой пересмотреть статус документа могут и другие государства. «Если же это произойдет, то рухнет и ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия – прим. ВЗГЛЯД), поскольку одной из важнейших опор режима нераспространения является запрещение испытаний», – замечал он. Арбатов указывал, что при подобном исходе в мире может появиться гораздо больше стран, владеющих столь разрушительным оружием. Более оптимистично настроен Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. Он считает, что

потребность пересмотра статуса участия России в ДВЗЯИ вызвана несоразмерностью действующих правовых режимов в отношении испытаний между нашей страной и другими членами ядерного клуба и тех, кто в него не входит.

«Вашингтон исходит из простой логики: все договоры, в которых принимают участие Штаты, должны накладывать большую ответственность на конкурентов Америки. То есть они пытаются достигнуть максимального ограничения потенциального противника. У них и в доктрине национальной безопасности прописано, что ядерное оружие может применяться не только при экзистенциальной угрозе государству, но и «в особых случаях», – отмечает эксперт.

«При этом не стоит расценивать подобный шаг Москвы как молниеносную готовность приступить к испытаниям стратегических вооружений. Откровенно говоря, потребность в этих тестированиях на сегодня несколько ниже, чем в советский период.

Современные компьютеры способны с поразительной точностью моделировать ядерные взрывы»,

– подчеркивает собеседник. «Однако отзыв ратификации ДВЗЯИ дает России теоретическую возможность проведения испытаний, что само по себе достаточно сильно влияет на облик глобальной системы безопасности. Разумеется, запрет на тестирования в воздухе, под водой и в космосе остается актуальным, но при этом открывается шанс на организацию аналогичных мероприятий под землей», – акцентирует Анпилогов.

«Данный вид испытаний регулируется дополнительным протоколом к ДВЗЯИ. Таким образом, возможное прекращение действия основного документа или его ограничение снимет с Москвы ответственность за соблюдение и сопутствующих мораториев. Возможно, Россия пойдет на проведение единичных взрывов под землей. Это не превратится в систематическую деятельность нашего государства», – считает эксперт.

«Соответственно, отзывом ратификации ДВЗЯИ Россия выражает серьезную обеспокоенность действиями Штатов. Это решение развязывает нам руки в рамках конкретных мероприятий по испытанию стратегических вооружений, если таковые потребуются. Фактически, Вашингтон оказывается в роли «догоняющего» в ядерной сфере как политически, так и военно-технически», – подчеркивает эксперт.

«Это серьезное изменение статуса США, которое действительно способно повлиять на их мироощущение.

То есть Москва крайне цивилизовано намекает своему оппоненту на качественный пересмотр сложившихся реалий. Вполне возможно, что это отрезвляюще подействует на американских политиков», – рассуждает Анпилогов.

«При этом не стоит опасаться того, что отмена ратификации каким-либо образом разрушит сложившуюся систему ядерной безопасности. Распространение подобных вооружений происходит вне зависимости от правовых режимов, которым подчиняется Россия. Напомню, что Израиль, Индия и Пакистан получили эти технологии в рамках непосредственного взаимодействия с западными странами», – отмечает собеседник.

«Тем не менее, возможное решение Москвы все равно имеет ряд сложностей. В первую очередь, оно создаст новую реальность в рамках баланса ядерной безопасности, что само по себе небезопасно. Однако пойти на этот шаг нас вынудил Вашингтон. Не отвечать на безрассудные действия Штатов было бы большой ошибкой, допустить которую нельзя», – резюмирует Анпилогов.