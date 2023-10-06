Госдума решила обсудить отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Володин: Госдума обсудит предложение Путина об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Tекст: Ольга Никитина

Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что отзыв ратификации договора соответствует национальным интересам России. Это, по его словам, станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.

Также Володин обратил внимание на заявление Путина об успешном испытании в России «Буревестника» – крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Кроме того, глава государства сообщил о завершении работы над «Сарматом» – сверхтяжелой ракетой.

По словам председателя Госдумы, это очень важно для обеспечения безопасности России. Ситуация в мире изменилась, США и ЕС развязали войну против нашей страны, отметил Володин. «Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – подчеркнул он.

Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.

Газета ВЗГЛЯД писала о шести основных принципах будущего мироустройства, которые предложил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».