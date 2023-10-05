Путин: Необходимости менять ядерную доктрину России нет

Путин: Никакому вменяемому человеку не придет в голову применить против России ядерное оружие

Tекст: Ольга Иванова

«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – приводит его слова ТАСС. Также он заявил, что не считает нужным менять ядерную доктрину России в части применения ядерного оружия.

«Я не вижу такой необходимости – менять нашу концепцию (применения ядерного оружия). И потенциальный противник знает о наших возможностях. Другое дело – я слышу призывы вернуться к испытанию ядерного оружия. США подписали соответствующий международный договор о запрете на испытания ядерного оружия. И Россия его подписала и ратифицировала», – сказал Путин.

Он напомнил, что в военной доктрине России есть две причины возможного применения ядерного оружия. «Напомню, что в российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемый», – сказал Путин. Он добавил, что вторая причина применения этого оружия – это угроза существования российского государства.

Путин отметил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.

«Как правило, специалисты говорят, что с новым оружием нужно убедиться, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, но не надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нам нужно проводить испытания или не нужно, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали (договор о запрещении ядерных испытаний), а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – сказал Путин.