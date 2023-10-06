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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    4 комментария
    6 октября 2023, 13:45

    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания

    Песков: Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия намеревается провести ядерные испытания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что на ближайшем заседании палата будет обсуждать вопрос об отзыве ратификации.

    Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

    Коментарии (61)
    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

    Коментарии (87)
    5 октября 2023, 20:21
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

    Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

    После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

    Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

    «Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

    1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.

    Коментарии (12)
    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

    Коментарии (17)
    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 19:56
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что исполняет свои контрактные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы деньги платим (Украине за транзит газа), потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия получает деньги за поставки, а это укрепляет ее финансовое состояние.

    Ранее на Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть.

    Коментарии (64)
    5 октября 2023, 18:03
    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о значении и обстоятельствах произнесения им фразы о том, что границы России нигде не заканчиваются.

    «Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее (фразу) в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации», – приводит его комментарий ТАСС.

    «Все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.

    Коментарии (12)
    5 октября 2023, 19:02
    Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса является русским и «чуть-чуть еврейским» городом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Одесса – это, конечно, русский город, вот чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим, чуть-чуть», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются.

    Коментарии (18)
    5 октября 2023, 17:54
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллионов долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

    Коментарии (11)
    5 октября 2023, 17:27
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков.

    «Это же факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счет ограбления всей планеты. История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной, его выступления на данном мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

    Коментарии (7)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 17:32
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону, пусть даже это противоречит суверенитету, подлинным интересам, традициям, устоям народов и государств. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил о стоящей перед Россией задаче по строительству нового мира.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 19:48
    Путин ответил на призывы начать испытания ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, которая решила не ратифицировать запрет испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что не может пока сказать, нужны ли России испытания ядерного оружия, но российское руководство может повести себя зеркально в отношениях с американским.

    «Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – указал президент.

    Коментарии (6)
    5 октября 2023, 17:15
    Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
    Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается ее закончить, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую «войну на Украине». Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный», – – цитирует РИА «Новости» Путина.

    «Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своем родном языке», – добавил президент.

    По его словам, Украиной против Донбасса была развязана натуральная война: «На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли».

    «Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что на односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна», – подчеркнул президент.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 20:40
    Путин рассказал, в чем заключается величие России
    Путин рассказал, в чем заключается величие России
    @ Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг заявил, что величие страны заключается в суверенитете, который основан на самодостаточности в различных сферах.

    По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал условие для установления прочного мира.

    Коментарии (5)
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