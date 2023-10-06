«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания
Песков: Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания
Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия намеревается провести ядерные испытания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Слова Пескова передает ТАСС.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что на ближайшем заседании палата будет обсуждать вопрос об отзыве ратификации.
Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.