Пентагон не смог назвать дату выписки Остина

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, Остин все еще остается в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, он находится в хорошем состоянии, передает РИА «Новости».

Райдер добавил, что Остин находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США. При этом дата возможной выписки Остина по-прежнему остается не известна.

Напомним, в обнародованном Пентагоном заявлении медиков сообщается, что у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. Пентагон несколько дней скрывал факт его госпитализации. Белый дом также подтвердил, что узнал о диагнозе утром 9 января.