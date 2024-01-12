Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток

Сенатор Долгов: Байдену нужны провокации на Ближнем Востоке для поднятия рейтинга

Tекст: Евгений Поздняков

«Очередной разгоревшийся конфликт ничего общего со свободой судоходства не имеет. Вся кампания американцев в отношении хуситов преследует только одну цель. Это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке. Делается это на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов», – говорит сенатор Константин Долгов.

«При этом сама по себе ситуация в Йемене развивается уже не первый год. И американцы раньше палец о палец не ударили, чтобы действительно решить проблему или хотя бы поспособствовать ее урегулированию. В целом вся напряженность на Ближнем Востоке – это следствие планов и действий Вашингтона», – убежден парламентарий.

«Более того, даже сейчас их идеи по якобы урегулированию не имеют ничего общего с реальным желанием разрешить имеющиеся вопросы. Им нужна контролируемая нестабильность для реализации собственных эгоистичных замыслов. Другое дело, что эта нестабильность уже давно вышла из-под контроля США. Логика британцев тоже понятна – у них свои «игры» на Ближнем Востоке», – акцентирует собеседник.

«Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта, они могли бы для начала задействовать дипломатические каналы. Также можно было усилить охрану торговых судов, как это делось у берегов Сомали. То есть международная правовая основа существует. Но только Вашингтон ею не пользуется», – объяснил

«Между тем мы уже видим, как в Америке и ряде других стран проходят протесты в связи с этими ударами. Недовольна и большая доля политического истеблишмента США, поскольку Байден принял решение о начале операции в обход Конгресса», – рассуждает спикер.

«И это обязательно скажется на его рейтингах. Но стоит понимать, что глава Штатов вынужден переключать внимание американцев от провалов как во внутренней политике, так и на Украине. И теперь необходимы провокации, которые позволят президенту переизбраться», – заключил Долгов.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.