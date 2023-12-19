Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
США объявили о проведении операции в Красном море
Шеф Пентагона Остин объявил о начале многонациональной операции по защите судов в Красном море на фоне атак хуситов
В Красном море пройдет многонациональная операция по обеспечению свободы навигации и охране судов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атак хуситов.
Остин заявил, что страны, которые хотят защитить принцип свободы навигации, должны объединиться для ответа на вызов со стороны «негосударственных субъектов, осуществляющих запуск баллистических ракет и беспилотников». Целями атак становятся «торговые суда многих стран, законным образом проходящие через международные воды», передает ТАСС.
Остин объявил о проведении операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), которая должна стать реакцией «на вызовы в сфере безопасности в южной части Красного моря и в Аденском заливе». В качестве участников операции указаны США, Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция и другие страны.
Остин заявил, что их задача – «обеспечить свободу судоходства для всех стран и укрепление региональной безопасности». По его словам, недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют «коллективного ответа», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Ряд крупных перевозчиков заявил о прекращении поставок через Красное море на фоне атак хуситов.
В октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».