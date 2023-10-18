Названа численность направленных в Восточное Средиземноморье военных США

Nikkei Asia: В Восточном Средиземноморье будут размещены более 12 тыс. американских военных

Tекст: Валерия Городецкая

Издание Nikkei Asia провело подсчеты на основе данных ВМС США и пришло к выводу, что более 12 тыс. служащих военно-морских сил и морской пехоты США на десяти кораблях либо уже прибыли в Восточное Средиземноморье, либо прибудут в ближайшее время, передает ТАСС.

По данным издания, в регион уже прибыл авианосец «Джеральд Форд» с 4,5 тыс. военных моряков в сопровождении пяти кораблей с более 1,6 тыс. военнослужащих. Кроме того, на Ближний Восток направлен авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» с 5 тыс. военных с тремя кораблями сопровождения, на борту которых находятся около 1 тыс. военнослужащих, пишет издание.

Ранее газета The Washington Post и телеканал Fox News сообщали, что в состав перебрасываемого ВС США на Ближний Восток подкрепления входят более 4 тыс. военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделения спецназначения, размещенные на кораблях «Батаан», «Картер Холл» и «Меса-Верде». В понедельник «Батаан» и «Картер Холл» находились в Оманском заливе, а «Меса-Верде» – в Средиземном море. Пока не известно, куда в конечном счете будут переброшены эти силы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что армию США не нужно отправлять в зону конфликта на Ближнем Востоке.