Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Байден заявил, что армию США не нужно отправлять в зону конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке
Нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке, заявил на канале CBS президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, «в этом нет необходимости, так как Израиль имеет одну из лучших армий в мире», передает РИА «Новости».
Как сообщили в госдепартаменте США, минимум 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Представитель госдепа США выразил соболезнования пострадавшим и их семьям, а также подчеркнул, что Белый дом прилагает все необходимые усилия для определения местонахождения пропавших без вести американцев.
Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон активно сотрудничает с Израилем касательно данной проблемы, в том числе обмениваясь разведданными и отправляя американских экспертов для проведения консультаций на месте по вопросам освобождения заложников.
Накануне в Белом доме допустили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, однако администрация США пока не имеет таких планов.