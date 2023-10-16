Байден заявил, что армию США не нужно отправлять в зону конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Александра Юдина

По его словам, «в этом нет необходимости, так как Израиль имеет одну из лучших армий в мире», передает РИА «Новости».

Как сообщили в госдепартаменте США, минимум 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Представитель госдепа США выразил соболезнования пострадавшим и их семьям, а также подчеркнул, что Белый дом прилагает все необходимые усилия для определения местонахождения пропавших без вести американцев.

Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон активно сотрудничает с Израилем касательно данной проблемы, в том числе обмениваясь разведданными и отправляя американских экспертов для проведения консультаций на месте по вопросам освобождения заложников.

Накануне в Белом доме допустили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, однако администрация США пока не имеет таких планов.