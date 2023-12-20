Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.5 комментариев
Страны ЕС решили принять участие в операции США в Красном море
Страны ЕС решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, «безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море». В связи с этим государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian, передает ТАСС.
Стало известно, что судоходные компании меняют маршруты из-за обстрелов в Красном море, более сотни контейнеровозов отправлены по длинному маршруту вокруг Африки во избежание рисков.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в Красном море пройдет многонациональная операция по обеспечению свободы навигации и охране судов.
Напомним, сообщалось о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Ряд крупных перевозчиков заявил о прекращении поставок через Красное море на фоне атак хуситов.
В октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».