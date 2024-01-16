На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Ирак отозвал посла в Иране из-за ударов КСИР по Эрбилю
МИД Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) административного центра Иракского Курдистана, говорится в заявлении ведомства.
В сообщении поясняется, что речь идет об обстреле города Эрбиль, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным КСИР по Эрбилю.
Ранее сообщалось, что 15 января иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.
Как минимум четыре человека погибли и шестеро пострадали, среди жертв атаки – курдский бизнесмен. Согласно заявлениям американской стороны, граждане США не пострадали.