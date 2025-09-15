  • Новость часаТуск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона
    Полякам отказали в праве на симпатию к России
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»
    США отказались вводить пошлины против Китая за покупку российской нефти
    Крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил этап заводских испытаний
    Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    15 сентября 2025, 21:56 • Новости дня

    Британия решила перебросить истребители Typhoon на восточный фланг НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Британские истребители Typhoon в ближайшие дни начнут патрулирование восточного фланга НАТО в рамках совместной операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) с авиацией Дании, Франции и Германии, сообщило министерство обороны Великобритании.

    Истребители Eurofighter Typhoon с базы Конингсби и воздушные заправщики Voyager с базы Брайз-Нортон начнут выполнять задачи в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Самолеты будут участвовать в операции Eastern Sentry, целью которой является защита воздушного пространства на восточном фланге НАТО. В операции также будут задействованы военные самолеты Дании, Франции и Германии.

    Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства Польши. В российском Минобороны подчеркнули, что удары вооруженных сил России наносились по предприятиям ВПК Украины, а цели на территории Польши не планировались. Дополнительно отмечено, что дальность задействованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям с Польшей по обсуждению данного вопроса.

    Ранее Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу на фоне произошедшего инцидента.

    15 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Взрывчатка на дронах могла бы стать прямой уликой против организаторов спектакля с беспилотниками над Польшей, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны.

    «То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

    На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

    Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

    Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

    «В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

    Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

    Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

    Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

    Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    15 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»

    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Telegram-канале заявил, что идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА приведут к прямому военному конфликту между НАТО и Россией. Медведев призвал называть такие действия и намерения своими именами, а именно «войной», и предупредил об их серьезных последствиях.

    Он также прокомментировал идею предоставления Украине кредита под российские активы, которую обсуждают в Евросоюзе. По его словам, если европейские государства попытаются изъять российскую собственность, Россия будет добиваться наказания виновных лиц всеми возможными способами, включая международные и национальные суды, а в отдельных случаях и вне судебных процедур.

    Медведев высказался и по поводу высказываний главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о возможных переговорах России и Украины в Вене. По его мнению, подобные заявления отражают изменение позиции австрийской стороны по вопросу вступления страны в НАТО.

    «Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…», – написал Медведев.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 19:41 • Новости дня
    Британия пригрозила применить силу против России
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия может применить силу в случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.

    «Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

    Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. При этом Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.

    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    15 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    14 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне

    Политолог Трухачев: Миграционная политика доведет Британию до революции

    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне
    @ Andy Barton/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Британцы устали от того, что официальный Лондон заигрывает с исламистами и уделяет массу внимания геополитике, когда внутри страны игнорируются запросы граждан. На этом фоне властям необходимо срочно менять внутреннюю политику или быть готовыми к революции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Лондоне разразились массовые протесты.

    «В начале сентября случилась десятая годовщина европейского миграционного кризиса. И Британия стала частью этого кризиса. Сейчас в Лондоне наблюдаются поистине массовые протесты: фактически речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. Впрочем, официально эта цифра занижается», – говорит политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

    При этом протесты в Лондоне складывались, по сути, из десятком митингов, который проходили по всей Британии в течение последних пары месяцев. «В итоге все это «море» стеклось в Лондон. И тут важно понимать, что несмотря на заявления Илона Маска и других заокеанских деятелей, причины недовольства сугубо внутренние», – считает эксперт.

    «Мы наблюдаем полный провал миграционной политики и мультикультурализма. Британское глубинное государство «заигралось» в геополитику: оно завозило по 700 тыс. мигрантов в год, причем из таких стран как Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Судан. Другими словами, из довольно жестких исламских государств, где образ жизни и мысли совершенно не совпадает с британским», – обращает внимание собеседник.

    «Все это уже неоднократно обращалось терактами, ростом бытового насилия, но власти предпочитали замалчивать трагические случаи и заниматься исключительно противостоянием с Россией. В итоге народ устал от того, что вместо решения реальных проблем граждан, правительство занимается геополитикой», – добавляет аналитик.

    Впрочем, это не значит, что в скором времени британцам удастся «снести власть». «На данный момент об этом говорить рано. Однако надо учитывать, что британская элита традиционно очень оторвана от простых граждан. И чтобы остаться у власти, политикам придется делать какие-то шаги: ужесточать миграционную политику и отказываться от заигрываний с исламистами. В противном случае дело выйдет из-под контроля», – полагает политолог.

    «И тогда не исключено, что ситуация развернется в революцию. Уже сейчас мы видим победу правопопулистской партии Найджела Фараджа на местных выборах. А на ближайшем голосовании дело может дойти до того, что Reform UK и вовсе займет первое место. Да, к власти ее не допустят, но тогда придется формировать разношерстное правительство, куда войдут все: лейбористы, демократы, консерваторы, зеленые и так далее», – рассуждает Трухачев.

    По мнению эксперта, Британия становится последней страной из так называемой «коалиции желающих», в которой наблюдается активная турбулентность. «Сначала затрясло Австрию, потом Данию, Норвегию, Нидерланды. Сейчас наиболее тяжелая картина в Бельгии. Германию затурбулентило еще чуть ли не в 2014 году. Во Франции также наблюдались массовые митинги. Так что британцы еще долго раскачивались», – иронично заключил он.

    Ранее в ходе массовых акций в центре Лондона полиция задержала 25 человек, а столкновения привели к травмам 26 стражей порядка. По данным силовиков, задержания связаны с хулиганством, нарушениями общественного порядка, нападениями и нанесением ущерба. При этом четверо сотрудников полиции получили серьезные травмы, включая перелом носа, сотрясение мозга, грыжу межпозвоночного диска, травму головы и выбитые зубы. В протестах, по официальным данным, участвовали от 110 до 150 тысяч человек.

    Акция началась на площади Рассел-сквер, после чего демонстранты двинулись к Уайтхоллу. Участники несли национальные флаги и выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая протест против миграционной политики и ограничений свободы слова.

    На этом фоне британский министр иностранных дел Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских. Она также предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание «по всей строгости закона».

    Протесты в Британии прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск. Так, он призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, Маск заявил: «У нас нет ещё четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

    По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

    Напомним, организатором митингов в Лондоне стал правый активист Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон). Как пишет The New York Times, «этот противоречивый деятель, десятилетиями вращавшийся на периферии британских правых, отбыл несколько тюремных сроков, последний из которых – 18 месяцев в 2024 году за неподчинение решению суда, выразившееся в повторении ложных сведений о подростке-беженце из Сирии, который подал на него в суд за клевету.

    В начале своей карьеры Робинсон основал Английскую лигу обороны – националистическую антимусульманскую группу, известную своими жестокими уличными протестами в конце 2000-х и 2010-х годах. С тех пор его популярность то росла, то падала, но в последний год она вновь возросла благодаря Маску, который поддерживал его в социальных сетях.

    Впрочем, тема миграции действительно серьезно волнует британцев. Так, согласно опросам, в августе почти половина граждан страны (48%) назвали тему одной из главных проблем государства. Это самый высокий уровень беспокойства с 1974 года, пишет The Guardian.

    15 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости совместно с союзниками рассмотреть идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Сикорский напомнил, что подобная идея уже поднималась год назад, когда президентом США был Джо Байден, и технически у НАТО и ЕС есть возможности для реализации такого решения, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Польша не может принять его самостоятельно, это возможно только в координации с партнерами.

    Сикорский подчеркнул, что, если Украина обратится с предложением сбивать дроны над своей территорией, для Польши это может быть выгодно.

    Министр также прокомментировал инцидент с появлением беспилотников над территорией Польши, отметив, что подробной информации о целях их полета до сих пор нет. По его словам, сейчас обсуждаются лишь спекуляции и слухи, однако этот случай можно расценивать как сигнал к ускорению оборонительных приготовлений.

    Сикорский выразил мнение, что Украина обладает гораздо большим опытом в противодействии дронам, чем Германия или Польша.

    Ранее Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    13 сентября 2025, 21:27 • Новости дня
    Маск призвал распустить парламент Британии из-за протестов в Лондоне

    Маск потребовал роспуска парламента Британии из-за протестов против миграции

    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых акций протеста в Лондоне предложил немедленно распустить парламент Британии и назначить новые выборы.

    Маск призвал к роспуску парламента Британии и проведению досрочных выборов на фоне массовых протестов в Лондоне, передает РИА «Новости».

    Выступая онлайн на акции «Соединим королевство» правого активиста Томми Робинсона, Маск заявил: «У нас нет ещё четырех лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование».

    По мнению Маска, Соединенное Королевство сталкивается с неконтролируемой миграцией, чрезмерной бюрократией и ограничениями свободы слова. Он считает, что для решения этих проблем стране необходимы масштабные реформы.

    Акция в Лондоне началась на площади Рассел-сквер, откуда участники прошли к правительственному кварталу Уайтхолл. Протестующие несли национальные флаги и скандировали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, выражая недовольство миграционной политикой и ограничениями свободы выражения мнений.

    Томми Робинсон заявил, что на демонстрацию пришли миллионы человек, и опубликовал видеозаписи заполненных людей улиц. Однако столичная полиция сообщила изданию Guardian, что число участников составило примерно 110 тыс. человек.

    При это сообщалось, что во время протестов премьер-министр Британии Кир Стармер посетил футбольный матч клуба «Арсенал» в Лондоне вместе с сыном.

    В субботу в Лондоне прошла акция правых под лозунгом «соединим королевство», которая собрала тысячи демонстрантов.

    15 сентября 2025, 07:43 • Новости дня
    MWM: Происшествие с дронами в Польше показало ценность F-35
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с упавшими на польской территории беспилотниками указывает на ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской ПВО, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    F-35 из Нидерландов поддержали польские F-16, которые перехватывали беспилотники, пишет Military Watch Magazine.

    При этом сложно сказать, какой именно самолет сбивал дроны, но именно радар AN/APG-81, которым оборудованы F-35, мог отслеживать подобные воздушные цели для F-16.

    Также возможное участие F-35 в якобы «прямом бою с российскими беспилотниками» может говорить о первом случае, когда этот истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе, заключил журнал.

    Ранее Politico указывало, что многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей.

    На прошлой неделе Варшава заявляла о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    14 сентября 2025, 04:12 • Новости дня
    Iltalehti: Джонсон и Стубб посоревновались в остроумии на конференции в Киеве

    Iltalehti: Джонсон и Стубб устроили перепалку на конференции в Киеве

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Александер Стубб выступил в Киеве на конференции YES с докладом после обращения главы киевского режима Владимира Зеленского, который всех поприветствовал и сообщил о «тяжелой» ситуации на фронте, которую контролируют ВСУ.

    На конференции YES присутствовала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая является членом Совета директоров конференции, специальный посланник США в Украине и России Кит Келлог, министр финансов Скотт Бессент, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

    Последний во время выступления Стубба задал вопрос о «коалиции желающих» – почему она не отправляет свои войска на Украину, а позволяет России пользоваться правом вето в этом вопросе?

    Стубб ответил, что рассматривает «коалицию» как средство сдерживания в послевоенный период. Сейчас приоритетом является предоставление Украине оружия, разведданных и финансовой помощи, чтобы страна могла продолжать борьбу, пишет финская Iltalehti.

    «Мне не хотелось бы говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», – сделал Стубб выпад в сторону Джонсона – одного из главных идеологов Brexit.

    Ответ Джонсона последовал в мгновение ока: «Вам тоже потребовалось на это немало времени».

    По словам Стубба, Джонсон вник в суть дела и понял, что нельзя допустить на Украине того, что было в период после Второй мировой войны, когда Советский Союз значительно влиял на принятие Финляндией внешнеполитических решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой. Сенатор Пушков дал финну совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год?

    15 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Соединенного Королевства не смог предоставить российскому послу Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в сторону Польши.

    Посол был приглашен в Форин офис 15 сентября, где ему был предъявлен формальный протест по поводу появления дронов в воздушном пространстве Польши, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Британии.

    Российская сторона уточнила у британских коллег, существуют ли какие-либо доказательства, подтверждающие запуск беспилотников российскими военными, но их предоставлено не было. Также была просьба разъяснить предполагаемые мотивы для такого запуска, на что в МИД Британии не ответили.

    «Еще раз подтверждаем отсутствие с российской стороны какой-либо заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО», – заявили в российском посольстве.

    В дипмиссии также заявили, что, напротив, в дальнейшем «раздувании антироссийской истерии» заинтересованы Киев и его спонсоры, которые, по мнению дипломатической миссии, неоднократно совершали подобные провокации.

    Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.

    13 сентября 2025, 19:31 • Новости дня
    Рютте заявил об «угрозе российских ракет» городам Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современные российские ракеты «угрожают всем странам Западной Европы», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции по случаю старта операции НАТО «Восточный страж».

    По словам Рютте, ракеты России «летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и способны достичь таких городов, как Мадрид или Лондон, всего на пять или десять минут позже, чем Таллина или Вильнюса», передает РИА «Новости».

    «Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», – заявил он.

    Генсек альянса подчеркнул, что не следует считать жителей западных городов в большей безопасности, чем жителей на восточном фланге НАТО. Рютте призвал страны-участницы НАТО относиться к нынешней «угрозе» так, как если бы все они находились на восточном фланге альянса.

    Ранее Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после конфликта на Украине.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

    14 сентября 2025, 01:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Британии подписать сделку с Трампом

    Британия планирует заключить технологическое соглашение с США на следующей неделе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии рассчитывают договориться о технологическом партнерстве с США во время визита Дональда Трампа, который запланирован на середину сентября.

    Власти Великобритании намерены подписать масштабное соглашение в сфере технологий с Соединенными Штатами во время официального визита Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.

    Визит президента США пройдет с 17 по 19 сентября. Представители министерства науки, инновации и технологии Великобритании заявили, что соглашение призвано стать стимулом для развития бизнеса и потребителей в обеих странах.

    Агентство подчеркивает, что точные параметры и содержание соглашения пока не раскрываются. В качестве дополнительной детали неназванные источники сообщили, что главы компаний Nvidia и OpenAI, Дженсен Хуанг и Сэм Альтман, намерены объявить о многомиллиардных инвестициях в британские центры обработки данных во время визита в страну.

    О планах вложить средства в Британию расскажет и компания CoreWeave Inc., отметил один из собеседников Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в неспособности эффективно отстаивать интересы Евросоюза перед Соединенными Штатами.

    Британская и украинская избирательные комиссии подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам организации выборов и кибербезопасности.

    Американская журналистка Кати Ливингстон заявила о планах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

    13 сентября 2025, 19:09 • Новости дня
    Протестующие в Лондоне скандировали «позор» полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Митинг сторонников правого активиста Томми Робинсона, который получил название «Соединим королевство», продолжается в центре британской столицы.

    На Трафальгарской площади собравшиеся скандировали «позор, позор» в адрес полиции и высказывали недовольство премьер-министром Киром Стармером, передает РИА «Новости».

    Полиция Лондона сообщает о столкновениях с митингующими и попытках прорвать кордоны.

    Напомним, в субботу крупная колонна сторонников правых прошла из Рассел-сквер к правительственным зданиям, неся флаги Англии и Соединенного Королевства.

    В августе в Лондоне прошли протесты против размещения мигрантов в отелях.

    13 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    НАТО объявило о запуске операции «Восточный страж» в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восточный фланг НАТО укрепляется после недавнего инцидента с беспилотником, французский самолет доставил вооружение для Rafale в Польшу, сообщил генштаб армии Польши.

    Реализация операции НАТО «Восточный страж» стартовала, передает РИА «Новости». Генштаб армии Польши сообщил о начале миссии в социальной сети Х, подтвердив прибытие французского транспортного самолета А400 в Минск-Мазовецкий. Самолет доставил вооружение для французских истребителей Rafale, которые уже размещены в Польше.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее объявил о запуске операции в пятницу, указав на необходимость укрепления восточного фланга Альянса из-за инцидента с БПЛА на территории Польши. «НАТО запускает Eastern Sentry», – сообщила польская армия в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генеральному секретарю НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением на Польшу.

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации