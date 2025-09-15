  • Новость часаЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»
    США отказались вводить пошлины против Китая за покупку российской нефти
    Крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил этап заводских испытаний
    Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» в связи с попытками срыва
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня

    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    15 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Взрывчатка на дронах могла бы стать прямой уликой против организаторов спектакля с беспилотниками над Польшей, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны.

    «То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

    На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

    Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

    Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

    «В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

    Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

    Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

    Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

    Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    15 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    15 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости совместно с союзниками рассмотреть идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Сикорский напомнил, что подобная идея уже поднималась год назад, когда президентом США был Джо Байден, и технически у НАТО и ЕС есть возможности для реализации такого решения, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Польша не может принять его самостоятельно, это возможно только в координации с партнерами.

    Сикорский подчеркнул, что, если Украина обратится с предложением сбивать дроны над своей территорией, для Польши это может быть выгодно.

    Министр также прокомментировал инцидент с появлением беспилотников над территорией Польши, отметив, что подробной информации о целях их полета до сих пор нет. По его словам, сейчас обсуждаются лишь спекуляции и слухи, однако этот случай можно расценивать как сигнал к ускорению оборонительных приготовлений.

    Сикорский выразил мнение, что Украина обладает гораздо большим опытом в противодействии дронам, чем Германия или Польша.

    Ранее Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    15 сентября 2025, 07:43 • Новости дня
    MWM: Происшествие с дронами в Польше показало ценность F-35
    MWM: Происшествие с дронами в Польше показало ценность F-35
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с упавшими на польской территории беспилотниками указывает на ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской ПВО, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    F-35 из Нидерландов поддержали польские F-16, которые перехватывали беспилотники, пишет Military Watch Magazine.

    При этом сложно сказать, какой именно самолет сбивал дроны, но именно радар AN/APG-81, которым оборудованы F-35, мог отслеживать подобные воздушные цели для F-16.

    Также возможное участие F-35 в якобы «прямом бою с российскими беспилотниками» может говорить о первом случае, когда этот истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе, заключил журнал.

    Ранее Politico указывало, что многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей.

    На прошлой неделе Варшава заявляла о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    15 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

    Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

    На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.

    15 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    NYT сообщила об утрате Украиной преимущества в применении БПЛА

    NYT: Россия увеличила годовое производство БПЛА до 30 тыс. единиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост производства различных беспилотников в России стал причиной того, что Украина лишилась своего прежнего преимущества на поле боя, пишет американская газета The New York Times.

    Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать прежнее преимущество Украины в использовании этой техники на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    В начале конфликта российские войска применяли примерно 40 БПЛА разных типов за раз, теперь их число может превышать тысячу.

    Издание отмечает: «Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников». По данным The New York Times, массовые поставки, внедрение новых технологий и тактик создали для Украины серьезные проблемы, полностью изменив баланс сил.

    Газета оценивает, что сейчас Россия способна ежегодно выпускать около 30 тыс. БПЛА различных видов, а к 2026 году этот показатель может удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников находится под личным контролем высшего руководства России, которое поставило задачу создать в стране «империю по производству БПЛА», мобилизуя государственные и частные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны нанесли удары по украинской группировке в Изюме. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов». Командир ВСУ сравнил украинскую систему ПВО с марлевым нижним бельем.

    15 сентября 2025, 10:03 • Новости дня
    Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии

    Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Борисовском полигоне представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, проследили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025», сообщило Минобороны Белоруссии.

    Представители 23 государств, в том числе трех стран – членов НАТО (США, Турция, Венгрия), наблюдают за совместными стратегическими учениями «Запад-2025» в Белоруссии, передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны Белоруссии, в наблюдении принимают участие также представители трех международных организаций: Союзного государства, ОДКБ и СНГ, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

    В числе наблюдателей присутствуют военно-дипломатические представители из 17 иностранных государств, включая Азербайджан, Китай, Иран, Сербию, США, Туркменистан, Турцию, Перу и другие. В рамках учений проходит один из основных этапов с отработкой тактических эпизодов: нанесение огневого поражения противнику, применение БПЛА, действия танковых подразделений, удары FPV-дронов, противовоздушное прикрытие и эвакуация раненых и техники с использованием роботизированных платформ.

    Министерство обороны Белоруссии подчеркнуло, что страна выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает использование военных конфликтов как средства достижения политических целей, а также придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА во время учений «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям на этих маневрах. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    15 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Военкомы на Украине избили пытавшегося спасти брата инвалида

    Сотрудники ТЦК в Стеблеве избили инвалида при мобилизации его брата

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Стеблев Черкасской области мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата.

    Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ветеран ВСУ с инвалидностью третьей группы попытался вытащить брата из автобуса территориального центра комплектования, но был избит сотрудниками ТЦК, передает ТАСС.

    По его словам, мужчину, который перенес тяжелую операцию на шее, били ногами по шейному отделу и распыляли газ.

    Депутат утверждает, что военкоматы Украины действуют как карательные отряды, похищая, избивая и издеваясь даже над ветеранами. Он также заявил, что украинские власти покрывают подобные действия сотрудников ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Боратин Волынской области четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали у них оружие и открыли по ним огонь.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей. В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту и оставили его семилетних детей без присмотра.

    15 сентября 2025, 19:33 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после инцидента в Польше

    МИД Норвегии вызвал посла России после инцидента с беспилотниками в Польше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол России был приглашён в Министерство иностранных дел Норвегии после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками 10 сентября.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России на встречу после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши, передает РИА «Новости».

    В ведомстве объяснили, что приглашение последовало в связи с событием, произошедшим 10 сентября, когда российские беспилотники пересекли границу Польши.

    В заявлении норвежского МИДа говорится: «Сегодня МИД Норвегии вызвал посла России в Норвегии на встречу в связи с нарушением Россией воздушного пространства Польши 10 сентября». Другие детали дипломатического шага пока не раскрывались официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за инцидентов с беспилотниками в Польше и Румынии.

    МИД Соединенного Королевства не смог предоставить российскому послу доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в сторону Польши.

    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками.

    15 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Морская авиация СФ уничтожила подлодку на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Баренцевом море экипажи морской авиации Северного флота провели учения по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки, сообщили в Минобороны России.

    В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» экипажи противолодочной авиации Северного флота обнаружили и уничтожили условную атомную подлодку, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В мероприятии участвовали самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные вертолеты Ка-27М. Роль условного противника исполняла одна из атомных подлодок самого Северного флота.

    Самолеты выполнили сброс гидроакустических буев на заданном участке, что позволило создать акустическое поле и обнаружить цель. Информацию о местоположении цели передали вертолетам Ка-27М, которые продолжили ее отслеживать.

    После этого экипажи вертолетов сбросили практические бомбы по курсу подлодки, принудив экипаж к всплытию.

    Ранее белорусское минобороны сообщало, что представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, следили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025».

    Напомним, на этих учениях связисты провели линию связи с помощью БПЛА, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям, фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    15 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях

    Военные РФ и Белоруссии отработали маневренную оборону на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения России и Белоруссии применили тактику маневренной обороны и «танковую карусель» в ходе стратегических учений «Запад-2025».

    Об успешной отработке маневренной обороны российскими и белорусскими военными в рамках учений «Запад-2025» сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    В ходе учений подразделения ПВО отражали воздушные удары и уничтожали условные высокоскоростные беспилотники при сильных радиопомехах. Коалиционные силы войск блокировали и устраняли незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы.

    Дроны Supercam S350 применялись для поиска противника, а сбалансированная система огневого поражения – из ракетных войск, артиллерии и авиации – наносила удары по выявленным целям.

    Экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ атаковали с закрытых позиций и использовали тактику «танковой карусели», предполагающую поочередную стрельбу нескольких машин.

    В случае приближения противника на дистанцию ракетного удара расчеты противотанковых комплексов также поражали цели. Учения проходят на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Ожидается участие оперативных групп ОДКБ, ШОС и других партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи морской авиации Северного флота провели учения в Баренцевом море по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной и указал на минирование границы Польшей. На Борисовском полигоне представители 23 стран, среди которых США, Турция и Венгрия, проследили за действиями войск на учениях «Запад-2025».

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

