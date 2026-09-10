Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
Землетрясение произошло на юго-западе Германии
Bild: Землетрясение произошло на юго-западе Германии
На территории Германии в четверг зафиксировали землетрясение, подземные толчки затронули территорию между регионами Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, однако информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало, пишет Bild.
Эпицентр сейсмического события находился в муниципалитете Вормс, расположенном севернее Мангейма, передает РИА «Новости». Колебания земной коры ощутили жители сразу нескольких близлежащих населенных пунктов.
Немецкая газета Bild опубликовала подробности происшествия. «Днем землетрясение потрясло регион на границе между Баден-Вюртембергом и Рейнланд-Пфальцем. По предварительным данным Центра геологических исследований имени Гельмгольца и Земельной сейсмологической службы Баден-Вюртемберга, магнитуда землетрясения составила 3,3 и 3,4 соответственно», – отмечает издание.
Специалисты местного геологического управления охарактеризовали явление как слабое. По их оценкам, последствия сейсмической активности могли быть заметны в радиусе 20 километров от эпицентра. Сведения о повреждении инфраструктуры на данный момент отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.
В середине июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на юго-западе Мексики.
В начале того же месяца специалисты зарегистрировали сейсмические колебания магнитудой 5,5 на западе Чехии.