  • Новость часаУкраинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Август подостудил европейский милитаризм
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Цена барреля нефти Brent превысила 107 долларов
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Porsche продал доли в Bugatti и Rimac за миллиард евро
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    17 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 21:04 • Новости дня

    Землетрясение произошло на юго-западе Германии

    Bild: Землетрясение произошло на юго-западе Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Германии в четверг зафиксировали землетрясение, подземные толчки затронули территорию между регионами Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, однако информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало, пишет Bild.

    Эпицентр сейсмического события находился в муниципалитете Вормс, расположенном севернее Мангейма, передает РИА «Новости». Колебания земной коры ощутили жители сразу нескольких близлежащих населенных пунктов.

    Немецкая газета Bild опубликовала подробности происшествия. «Днем землетрясение потрясло регион на границе между Баден-Вюртембергом и Рейнланд-Пфальцем. По предварительным данным Центра геологических исследований имени Гельмгольца и Земельной сейсмологической службы Баден-Вюртемберга, магнитуда землетрясения составила 3,3 и 3,4 соответственно», – отмечает издание.

    Специалисты местного геологического управления охарактеризовали явление как слабое. По их оценкам, последствия сейсмической активности могли быть заметны в радиусе 20 километров от эпицентра. Сведения о повреждении инфраструктуры на данный момент отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    В середине июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на юго-западе Мексики.

    В начале того же месяца специалисты зарегистрировали сейсмические колебания магнитудой 5,5 на западе Чехии.

    9 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после слов главы Белого дома о победе партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах, пишет The Guardian.

    Представитель немецкого лидера не назвал агентству AFP причину отмены беседы, но уточнил, что решение не связано с накладками в расписании, пишет The Guardian.

    Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал успех партии «Альтернатива для Германии» важным событием. Он использовал аббревиатуру MGGA, которая отсылает к его известному лозунгу, адаптированному под Германию.

    «Ух ты! У Популистской партии Германии сегодня был действительно грандиозный вечер. Им наконец-то надоели ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! MGGA!!! Президент Дональд Трамп!», – написал американский лидер.

    Пресс-секретарь Мерца не стал напрямую комментировать заявления Трампа или подтверждать связь между ними и отменой звонка. Однако он подчеркнул, что канцлер выступает против вмешательства во внутренние дела страны, особенно в контексте выборов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги этого голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы.

    Ранее глава немецкого правительства призвал американскую сторону отказаться от вмешательства в избирательный процесс.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

    Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, поставив под угрозу политическое будущее канцлера Фридриха Мерца и его партии.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

    Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

    Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

    АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

    Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

    Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Комментарии (8)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В Бундестаге в среду вспыхнула жесткая перепалка между Фридрихом Мерцем и Алисой Вайдель после рекордной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Во время обсуждения бюджета в парламенте Германия Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями, передает AP. Вайдель открыла дебаты нападками на канцлера, заявив: «В Саксонии-Анхальт люди не просто наказали вас, они стерли вашу партию в порошок», и объявила, что будущие выборы дадут АдГ «четкий мандат на управление».

    Мерц признал результат АдГ в Саксонии-Анхальт «выдающимся», но напомнил, что партия не добилась обещанного абсолютного большинства и, по его словам, не получит его «нигде в Германии с такой политикой». Он назвал АдГ «разрушительной силой» и обвинил ее в поддержке России, отметив, что Вайдль не упомянула недавнюю попытку атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Халле, в которой власти обвинили Москву.

    Канцлер заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, и раскритиковал позицию АдГ против помощи Киеву и за снятие санкций с России, обвинив партию в «гротескном переворачивании ролей жертвы и агрессора». Он также резко осудил популярный в риторике АдГ термин «ремиграция», назвав его «синонимом этнической чистки по происхождению и цвету кожи», и подчеркнул, что даже при общем согласии по усилению депортаций правительство различает легально работающих мигрантов и тех, кто не имеет права на проживание.

    Рекордный успех АдГ на востоке страны уже вызвал тревогу в правящей коалиции и подогрел интерес к выборам в Берлине и земле Мекленбург–Передняя Померания, намеченным на 20 сентября. Победу партии приветствовали правые силы в Европе, а президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «популистская партия в Германии» провела «по-настоящему большой вечер», связав ее успех с недовольством жесткой миграционной политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, а ХДС канцлера Фридриха Мерца показал худший результат.

    Накануне голосования Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ в регионе.

    После выборов сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала итоги голосования историческими и заявила о мандате на формирование правительства Саксонии-Анхальт.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, оставив сотни тысяч людей без консульских услуг, сообщило российское посольство в Германии.

    Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, указали в диппредставительстве, сообщает РИА «Новости».

    «Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это «разумный» повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» – прокомментировали ситуацию в посольстве.

    Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг заявления немецких властей.

    Вскоре после этого Берлин потребовал отъезда десятков сотрудников закрывающегося генерального консульства в Бонне.

    Комментарии (11)
    9 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции

    СДПГ отказалась поддерживать курс Мерца после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии партнеры канцлера Фридриха Мерца из Социал-демократической партии начали выступать против его программы реформ после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт.

    После поражения консерваторов на выборах в Саксонии-Анхальт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начинает отворачиваться от программы реформ канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico. Политики считают, что проблема кроется не в коммуникации, а в самой сути изменений.

    «Путь, по которому пошло федеральное правительство со своими планами реформ, вызвал особую неуверенность. Сейчас очень важно, чтобы в отличие от других в коалиции мы не просто проталкивали это», – заявила депутат Бундестага от СДПГ Раша Наср.

    Канцлер сделал ставку на экономические и социальные реформы, включая повышение пенсионного возраста и сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию. Он признал, что его низкие рейтинги способствовали победе «Альтернативы для Германии», но настаивает на продолжении курса.

    Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф отметил, что осенью необходимо обсудить конкретные меры, включая пенсии, здравоохранение и цены на газ. Партия надеется на успех на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где премьер-министр Мануэла Швезиг набирает популярность благодаря критике реформ Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Рейтинг одобрения главы немецкого правительства на фоне непопулярных социальных реформ упал до исторических 13%.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

    Комментарии (13)
    8 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Handelsblatt: Бербок решила стать профессором после ухода из ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН, пишет газета Handelsblatt.

    Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила полностью покинуть публичную жизнь. Она станет частным лицом после завершения работы в структурах ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

    «Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну а теперь я частное лицо», – призналась политик. Ее полномочия на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекают 8 сентября. На этой должности Бербок сменит глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Политик подтвердила свои планы переехать в США, где собирается преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке в течение нескольких лет. Она также отметила, что рада возможности взять паузу в карьере. Ранее сообщалось, что экс-глава немецкой дипломатии рассчитывала продолжить работу в международной политике, однако, вероятно, не получила подходящих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе итогового заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок сложила полномочия председателя. На эту должность бывшего министра иностранных дел ФРГ избрали летом прошлого года.

    Ради работы в международной организации политик сдала мандат депутата Бундестага.

    Комментарии (12)
    9 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста

    Politico: Берлин готов передать Киеву данные об украинских мужчинах в Германии

    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии могут начать делиться с Киевом информацией об украинских мужчинах призывного возраста, проживающих на территории страны.

    Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Киеву сведений об украинцах призывного возраста, проживающих в Германии, пишет Politico. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что Берлин готов предоставить информацию о мужчинах с видом на жительство.

    «Мы знаем, кто здесь живет. Например, кто получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован», – отметил Вадефуль.

    По его словам, на основе этих сведений украинское правительство сможет связываться с гражданами и призывать их на службу. При этом дипломат подчеркнул, что весь процесс должен проходить без принуждения.

    По данным 2025 года, около 1 млн украинских беженцев получили временный вид на жительство в Германии, среди них порядка 450 тыс. мужчин. В настоящее время около 1,17 млн взрослых украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой.

    В ноябре прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского ограничить выезд молодых людей из страны. В апреле Зеленский назвал возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости. В июле Евросоюз исключил мужчин призывного возраста из программы приема беженцев, однако запрет касается только новых заявителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения таких беженцев из системы временного убежища.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить молодых украинцев для службы на родине.

    Комментарии (5)
    8 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Полиция Германии нашла пусковые устройства вблизи линий электропередачи

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии, сообщают правоохранительные органы.

    «В Северном Рейне – Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий», – говорится в публикации.

    Правоохранительные органы также получили информацию о подозрительном лице неподалеку от электростанции «Вайсвайлер» в районе города Ахена. Полиция проверяет обстоятельства обоих инцидентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили и обезвредили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в Саксонии.

    Ранее полиция нашла шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

    Немецкие следователи также получили письмо от взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в Северном Рейне-Вестфалии.

    По данным СМИ, ответственность за атаки взял на себя 49-летний немец, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2026, 05:41 • Новости дня
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль потребовал от Владимира Зеленского активнее привлекать немецкую оборонную промышленность к военным проектам.

    Глава немецкого внешнеполитического ведомства раскритиковал Владимира Зеленского за недостаточное внимание к интересам Берлина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    По словам дипломата, Берлин рассчитывает на большую отдачу от своей помощи Киеву.

    «В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещенных в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение», – заявил Вадефуль.

    Министр подчеркнул, что Германия, являясь одним из самых активных спонсоров Украины, должна получать соответствующую выгоду. Однако украинская сторона до сих пор не привлекает немецкую оборонную промышленность ко всем своим военным проектам, что вызывает недовольство в Берлине.

    В августе глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посещал с необъявленным визитом Киев для обсуждения оборонного сотрудничества.

    Во время этой поездки немецкий министр анонсировал передачу Украине дополнительных 50 млн евро.

    На следующий день руководитель дипломатического ведомства ФРГ посетил прифронтовой Харьков.

    Комментарии (7)
    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Мерц отказался менять антироссийский курс Германии
    Мерц отказался менять антироссийский курс Германии
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не откажется от курса на противодействие России, несмотря на то, что это снижает рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС).

    Канцлер выступил на конференции в Берлине по итогам выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, где победила партия «Альтернатива для Германии». Он прокомментировал замечание, что немецкие партии с антироссийским курсом могут остаться в меньшинстве на этой территории, передает РИА «Новости».

    «Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что сейчас мы должны защищать нашу свободу, в том числе от России. Вероятно, мне придется гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию», – заявил Мерц.

    Канцлер также признался, что стремился как можно быстрее выдвинуть обвинения против России в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По его словам, он не хотел дольше ждать перед тем, как предоставить эту информацию общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Мерц назвал результаты голосования «драматическим» поражением своей партии.

    Правительство Германии бездоказательно обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Кандидат от АдГ назвал условие выдвижения на пост премьера Саксонии-Анхальт

    Кандидат от АдГ Зигмунд выразил готовность к роспуску ландтага Саксонии-Анхальт

    Кандидат от АдГ назвал условие выдвижения на пост премьера Саксонии-Анхальт
    @ ESDES.Pictures, Bernd Elme/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на прошедших выборах в Саксонии-Анхальте Ульрих Зигмунд заявил, что займет пост премьер-министра земли только при наличии стабильного большинства в ландтаге, в противном случае он готов к досрочному роспуску ландтага и участию в новых выборах.

    «Разумеется, я выдвину свою кандидатуру на пост премьер-министра Саксонии-Анхальта, если станет очевидно, что мне удалось сформировать стабильное большинство», – заявил Зигмунд на пресс-конференции в Берлине.

    По его словам, сейчас исход переговоров непредсказуем, поэтому главная задача – организовать стабильное большинство в ближайшие дни и недели, передает ТАСС.

    Политик считает, что итоги выборов дали АдГ четкий мандат на формирование правительства. Он готов вести переговоры с отдельными фракциями или депутатами, которые захотят решить эту задачу вместе с его партией, и заявил о готовности протянуть руку каждому политическому игроку в ландтаге.

    Зигмунд скептически отнесся к предложению партии BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость») воздержаться при голосовании в третьем туре, чтобы поддержать его избрание премьером. В случае тупиковой ситуации он выразил готовность к досрочному роспуску ландтага и проведению новых выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты выборов драматическим поражением своего Христианско-демократического союза.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса
    Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера Германии Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса, обслуживающим интересы немецких оружейников ради личной выгоды.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц является рабом военно-промышленного комплекса, которому требуется больше денег и заказов, чтобы получать личную выгоду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом во время эфира на радио Sputnik.

    «Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не очень доволен Украиной. Казалось бы, можно было бы подумать, что он, возможно, прочитал доклад Европейского союза по правам человека, ужаснулся тем беспределом, который творится на Украине в отношении всего: своих собственных граждан, правил и законов, которыми регулируется наша современная жизнь с точки зрения прав человека, вообще чести, достоинства и морали. Но нет, он был недоволен Украиной, киевским режимом и Банковой ровно в противоположном ключе. Он сказал, что они очень мало военных заказов размещают в военно-промышленном комплексе Германии», – сказала она.

    Дипломат подчеркнула, что связь Мерца и его команды с ВПК тянется уже много лет. По ее словам, немецкий политик не просто лоббирует интересы оружейников, а обслуживает их. Захарова также обратила внимание на масштаб Республики Коми, где она находится с рабочим визитом. Представитель МИД отметила, что территория этого российского региона сопоставима с площадью всей Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль потребовал от Киева увеличения военных заказов для немецкой промышленности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резкие антироссийские шаги канцлера Фридриха Мерца неуклюжими попытками заработать политические очки.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о практической подготовке Берлина к войне.

    Комментарии (4)
    Главное
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы
    Суд в Киеве перенес заседание о ликвидации митрополии УПЦ
    Эксперт: Работодатель будет полностью отвечать за трудового мигранта от и до
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    Раскрыты детали переговоров пилотов перед катастрофой Boeing в Майами
    В алфавит Узбекистана добавили две буквы

    Европа без России коллекционирует газовые кризисы

    Газовый рынок Европы сильно лихорадит. Так плохо подготовка к зиме не шла минимум 17 лет. Нервы сдают, и тысяча кубометров вплотную приближается к тысячам долларов. И это не предел цены, считают в Кремле. В то, что зимой газ может стоить еще дороже, поверили и сами европейцы. Как они допустили такой провал? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ спасла британского посла от украинского террора

    «Террористические методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – так в экспертном сообществе комментируют провалившиеся планы Украины устроить диверсию против посла Британии в Москве. Украинская провокация была пресечена сотрудниками ФСБ. При этом остается открытым вопрос: была ли британская разведка в курсе замыслов своих подопечных в Киеве? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

    Перейти в раздел

    Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что высылка десяти российских дипломатов вызвана «необходимостью защищать национальный суверенитет». Это объяснение ничего не объясняет. Чего на самом деле добивается Будапешт, ответ которому, как пообещали в Москве, будет жестким? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации