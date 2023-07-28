Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Первый грузовой поезд прибыл в Россию из Китая по мосту через реку Амур
Первый грузовой состав прибыл из Китая в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Как говорится в сообщении фонда, РФПИ объявляет о прибытии в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур первого грузового состава из Китая, мост связывает участок границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян, передает РИА «Новости».
Строительство моста реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами России и КНР в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста, передает ТАСС.
Всего с момента запуска движения в ноябре 2022 года по железнодорожному мосту через Амур из России в Китай экспортировано более 1,6 млн тонн грузов. Пункты пропуска на мосту переведены на круглосуточный режим работы, что позволяет значительно увеличить частоту движения составов.
Пресс-служба РФПИ цитирует своего гендиректора Кирилла Дмитриева, который заявил, что выход железнодорожного коридора на проектную загрузку в ближайшем будущем стимулирует укрепление связей российского и китайского бизнеса в целом ряде отраслей, а также приток инвестиций для развития высокотехнологичной логистической, перевалочной и иной инфраструктуры и создания дополнительных рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем станет символом доверия и экономического развития.