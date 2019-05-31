Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ?

В пятницу на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина трансграничного двухполосного моста более километра, а весит он 3900 тонн. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров, куда входит 13 километров подъездных путей на территории России и шесть километров дороги в Китае.

Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года. После этого оценочный поток пассажиров составит до трех миллионов человек в год, а грузопоток – около шести миллионов тонн, или почти 300 тысяч автомобилей.

История с мостом давнишняя – первые разговоры о его возможном строительстве начались еще в 1986 году. А в начале 90-х было принято межправительственное соглашение, которое создало правовую базу для строительства моста. В 1995-м между правительством Амурской области и китайской стороной было заключено еще одно соглашение по мосту, зимой началось бурение изыскательских скважин для строительства моста. Но работы быстро остановились из-за отсутствия финансирования.

И только в 2015 году в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНР о строительстве моста, а в следующем году уже был подписан концессионный договор. Согласно документу, ни Россия, ни Китай не затратят бюджетных средств на строительство. Работы идут за счет кредита, который получила совместная компания от китайского банка и на основе концессионного соглашения сформировались договорные условия.

«Мы называем мост приметой нового времени. Потому что он знаменует новый этап в отношениях России и Китая. После ввода моста в эксплуатацию многократно увеличится грузопоток, а это – пополнение бюджета всех уровней и толчок к развитию экспорта сельхозпродукции», – заявил газете ВЗГЛЯД министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Мост важен для страны.

Экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока.

Многократный рост грузооборота принесет пополнения в бюджеты всех уровней, а возможность быстрой логистики даст мощный толчок к развитию экспорта сельскохозяйственной продукции», – добавил министр.

Он отметил, что создано очень много возможностей для инвесторов, чтобы на Дальнем Востоке появлялись различные предприятия. Сейчас в регионе начинают реализовывать более 1500 инвестпроектов, благодаря им до 2025 года создадут более 130 тысяч трудовых мест, рассказал Козлов.

А по мнению вице-премьера правительства РФ – полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, без особого внимания которого проект не смог бы реализоваться, трансграничный переход – это еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток и страну в целом.

«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов, и для реализации инвестиционных проектов очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост – еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны», – приводит слова Трутнева «РИА Новости».

Губернатор Амурской области Василий Орлов также считает, что благодаря трансграничному мосту дальневосточный регион сможет нарастить объемы экспорта.

«Для нас этот мост – потенциальная точка роста. И, конечно, с помощью моста экспорт только увеличится», – сказал Орлов, добавив, что речь идет прежде всего об экспорте продуктов сельского хозяйства и переработки, в которых у Амурской области есть конкурентные преимущества, пишет ТАСС.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил газете ВЗГЛЯД, что строительство моста выгодно для обеих стран.

«Россия и Китай наращивают товарооборот. До последнего времени основными направлениями в экспорте в Поднебесную было сырье – углеводороды, нефть. Сейчас будет наращиваться продажа газа. Расширение переходов в направлении Китая позволяет развивать и инфраструктурную составляющую – Пекин начинает использовать РФ для транзита. Мост позволяет использовать и инфраструктуру прилегающих территорий. Все это обеспечит экономический рост», – сказал Абзалов.

Эксперт отметил, что мостовой переход особенно актуален на фоне ситуации с США, которые ведут «торговую войну с Китаем». «Для Китая это новые рынки сбыта, возможность активизировать приграничное сотрудничество, а также развитие внутренних территорий, у которых нет выхода к морю», – пояснил экономист.

Выгоден мост и для России: «Балансировка между европейским и китайским направлениями может стать основой для усиления экономических перспектив Москвы в ближайшие 10-20 лет», – отметил Абзалов.

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Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов считает, что мост открывает для России новые возможности. Ведь несмотря на активно развивавшуюся приграничную торговлю между Россией и Китаем, начиная с 90-х годов, большие товаропотоки упирались в очень узкое «бутылочное горлышко».

«Очевидно, что строительство моста принесет серьезный экономический эффект. Тем не менее, если раньше мост был бы использован для перевозки в основном китайских товаров, то сегодня мост – это возможность вывозить российские товары в Китай», – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД.

«Это и сельхозпродукция, и продукция малой индустрии из зоны опережающего развития, и продукты российского животноводства и так далее. Для России это прекрасный шанс активизировать торговлю. Сейчас сложно сказать насколько она может подняться за счет моста, но, я думаю, в течение ближайших двух–трех лет процентов на 10–15 точно возрастет», – добавил эксперт.

По его мнению, есть у проекта и символическое значение – долгое время обсуждалась вообще сама возможность строительства моста. «Это было связано в том числе и с военными проблемами. Считалось, что в случае конфликта России и Китая, мост скорее повредит, нежели будет чему-то способствовать. Так что строительство моста – это очень важный символ преодоления недоверия. Когда мы говорим об укреплении меры доверия между двумя странами, мост – реальное воплощение этого тезиса», – резюмировал Маслов.