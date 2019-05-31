Строители соединили российскую и китайскую части автомобильного моста через Амур

На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

С российской стороны в церемонии приняли участие вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития России Александр Козлов, передает ТАСС.

В присутствии гостей строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего пограничный катер выпустил сигнальные ракеты, символизирующие завершение стыковки.

Общая длина трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который должен связать российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, более километра. После ввода в эксплуатацию оценочный поток пассажиров составит до 3 млн человек в год, а грузопоток – около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.

Напомним, в марте Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении первого трансграничного автомобильного моста, который уже прозвали «Витрина России», а также об экономическом рывке, который ожидает Приамурье благодаря реализации в области крупных федеральных проектов.