Россия и КНР соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия закончила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян; таким образом, обе части конструкции были соединены.

Главный инженер моста Ли Хуачао заявлял, что все строительство планируется завершить в июле, передает РИА «Новости».

Ожидается также, что поезда пустят уже в течение 2019 года.

Нижнеленинское – Тунцзян – это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его строительство началось в 2014 году.

Длина конструкции составляет более 2,2 километра, из них чуть больше 300 метров – российская часть, более 1,8 километра – китайская.

Пропускная способность – около 21 млн тонн в год, перевозки будут круглогодичными.

Кроме того, мост станет кратчайшим путем для экспорта в Китай железорудного концентрата Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

Напомним, Китай построил свою часть железнодорожного моста через Амур в октябре 2018 года.

В феврале 2019 года российское правительство одобрило соглашение с Китаем об установлении автомобильного пункта пропуска на данном мосту.