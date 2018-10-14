Строительство китайской части железнодорожного моста через Амур завершено

Китай завершил строительство своей части железнодорожного мостового перехода через реку Амур, сообщает китайское Центральное телевидение.

Сообщается, что «накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами моста». Из 2 тыс. 215 м, составляющих длину моста, на китайскую сторону приходится 1 тыс. 886 м.

Пекин считает, что «еще один крупный транспортный коридор» станет частью проекта «Один пояс, один путь» и придаст «импульс для развития логистики» между Россией и Китаем, передает ТАСС.

Функционирование моста позволит обеспечивать «поставки в течение всего года», заявил глава китайской компании – импортера древесины Сюй Чжаоцзюнь. Также он отметил снижение транспортных расходов.