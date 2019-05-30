Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

Благодаря крупным проектам федерального масштаба, Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем, Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года.

В четверг исполнился ровно год с тех пор, как президент Владимир Путин назначил Василия Орлова врио губернатора Амурской области. Спустя три месяца, в сентябре Орлов победил на выборах. По итогам первого года работы Василий Орлов выступил с речью в Общественно-культурном центре Благовещенска, которую передали местные телеканалы. Такой отчет – новый формат для региона и теперь он станет ежегодным.

Регион «находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка», который выведет его «на лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране», – цитирует губернатора сайт областной администрации.

Орлов напомнил о строительстве в регионе крупнейших предприятий и инфраструктурных объектов всероссийского и международного значения и создании практически с нуля нового города – это Циолковский, расположенный возле нового космодрома «Восточный».

«Реконструируются и фактически отстраиваются с нуля целые города... Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона. Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста», – заявил Орлов.

Если в прошлом году объем валового регионального продукта составил 273,8 млрд рублей, то к 2024 году он должен превысить 600 млрд рублей. Растут доходы бюджета. План по доходам перевыполнен к первоначальному на 10 млрд рублей и составил 65 млрд рублей. «В целом стабильная ситуация в экономике позволила региону достичь высоких позиций в рейтингах инвестклимата, налогового потенциала», – отметил Орлов.

Одной из наиболее перспективных для развития области губернатор назвал газовую отрасль. Именно эта сфера активнее других создает новые производства и рабочие места. Как ранее говорил Орлов в интервью газете ВЗГЛЯД,

«одно место в энергетике дает до 20 вакансий вокруг – сфера услуг, торговля, транспорт и так далее».

По итогам прошлого года в сельском хозяйстве объем производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 44,5 млрд рублей. Впервые в товарной структуре экспорта области на 1-е место вышли продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Орлов напомнил, что региональный бюджет остается социально-ориентированным. «Важно расставить приоритеты таким образом, чтобы решить стоящие социально-экономические задачи, обеспечить безусловное выполнение всех социальных гарантий», – отметил Орлов.

Среди ключевых задач он назвал поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, иных нуждающихся в государственной помощи жителей области.

В заключение Орлов призвал всех жителей Приамурья, кому не безразлично будущее региона, поучаствовать в подготовке стратегии социально-экономического развития области на период до 2035 года. «Каждый житель области должен почувствовать изменения к лучшему. Считаю это главной нашей задачей», – сказал Орлов.

Эксперты отмечают, что с приходом Орлова в регионе уже произошли заметные перемены, прежде всего в социальной и экономической сферах.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов подчеркивает, в регионе «реализуется большое количество заявленных проектов». «Прежде всего, это строительство моста через Амур , уникальный трансграничный проект канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Достраивается магистральный трубопровод «Сила Сибири». Анонсировано строительство крупных промышленных предприятий. Регион находится перед существенным экономическим рывком, который неизбежно повлечет за собой социальные изменения в виде улучшения качества здравоохранения, образования и так далее», – сказал Кузнецов газете ВЗГЛЯД.

Напомним, накануне Орлов сообщил в своем Instagram, что стыковка Международного автомобильного моста через Амур в Китай ожидается уже в пятницу.

В свою очередь сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Амурской области Руслан Дуб пояснил газете ВЗГЛЯД, что экономический рывок будет обеспечен за счет реализации в области крупных федеральных проектов. Главный из них – Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). «Это крупнейший в России подобный завод. Второй по объему в мире. Он будет перерабатывать 42 млрд кубометров газа в год», – сказал Дуб.

Он подчеркнул, что реализация этого и других проектов позволит удвоить ВРП. Соответственно увеличится и налогооблагаемая база.

«Удвоение ВРП позволит области активнее развивать медицину. В послании губернатор сказал, что в ближайшие два года предстоит отремонтировать и оснастить оборудованием все поликлиники. Также будут реконструированы все детские больницы и медицинские учреждения», – сообщил сопредседатель регионального штаба.

Собеседник напомнил, что до конца года должно быть объявлено о начале строительства газохимического комплекса компании «СИБУР Холдинг». Это даст мультипликативный эффект. «Будущий завод будет производить полиэтилен, что даст рывок развитию малого и среднего бизнеса. Из полиэтилена, как известно, можно делать все что угодно: трубы, упаковку, посуду», – говорит Дуб.

Запуск второй очереди строительства космодрома «Восточный» и предстоящее утверждение пилотируемой программы будет способствовать расширению города Циолковский, в котором к 30-м году будет проживать около тридцати тысяч человек вместо нынешних шести тысяч. «Огромные средства идут в рамках национальных проектов. И за счет этого будет многое реконструировано. Большие средства вкладываются в строительство дорог. Все это позволит получить всплеск в экономике и социальной сфере, о чем и говорил сегодня губернатор», – считает Дуб.

По оценке Кузнецова, Амурская область становится «настоящим фасадом России» на границе с Китаем, одним из ключевых субъектов в области трансграничного экономического сотрудничества. По его словам, Орлов шел именно с такой задачей, – кстати, он единственный губернатор, который говорит по-китайски.

Кузнецов считает, что новая стратегия социально-экономического развития Приамурья до 2035 года должна изменить там качество жизни.

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«Большие успехи и проекты – это одно. Но нужно понимать, что заводы, трубопроводы, мосты и прочие здания находятся не в безвоздушном пространстве. Они призваны сделать жизнь людей лучше. Должны вырасти зарплаты. Должна вырасти обеспеченность организаций здравоохранения и образования. Амурчане должны зажить более богатой, более обеспеченной, уверенной и радостной жизнью. Именно для этого строятся заводы, трубопроводы и мосты», – подчеркнул Кузнецов. Он не исключил, что в ближайшие 3-5 лет Приамурье перестанет быть дотационным регионом с высокой степенью закредитованности.

Дуб добавляет, что при Орлове местная власть стала беспрецедентно открытой. «На базе соцсетей создаются информационные ресурсы. Они созданы на всех уровнях власти. Сейчас по-другому проходят общественные советы. Губернатор требует не формального проведения, а живого диалога с экспертами. Причем, Орлов лично участвует в работе экспертных советов министерств», – напомнил Дуб.

Он пояснил, что создание новой стратегии социально-экономического развития области пройдет по такому же сценарию, по какому формируется и в целом программа развития Дальнего Востока. Подготовить ее поручил ранее президент Путин (она должна быть представлена в сентябре).

«Программа развития Амурской области будет более приземленной. Это дворы, школы, медицина, дороги. Это конкретные вещи. В программе можно запланировать инициативы, которые неприменимы в крупных программах. Именно в этой программе можно учесть мнение населения», – подчеркнул Руслан Дуб. Он добавил, что к процессу сбора предложений жителей региона активно подключится ОНФ, который обобщит их и передаст областному правительству.