Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

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30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовывали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочей развесистой клюквой. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...

США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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            Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

            Орлов призвал амурчан совместно подготовить стратегию развития области на 16 лет вперед   30 мая 2019, 18:44
            Фото: amur.info
            Текст: Андрей Резчиков

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            Благодаря крупным проектам федерального масштаба, Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем, Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года.

            В четверг исполнился ровно год с тех пор, как президент Владимир Путин назначил Василия Орлова врио губернатора Амурской области. Спустя три месяца, в сентябре Орлов победил на выборах. По итогам первого года работы Василий Орлов выступил с речью в Общественно-культурном центре Благовещенска, которую передали местные телеканалы. Такой отчет – новый формат для региона и теперь он станет ежегодным.

            Регион «находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка», который выведет его «на лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране», – цитирует губернатора сайт областной администрации.

            Орлов напомнил о строительстве в регионе крупнейших предприятий и инфраструктурных объектов всероссийского и международного значения и создании практически с нуля нового города – это Циолковский, расположенный возле нового космодрома «Восточный».

            «Реконструируются и фактически отстраиваются с нуля целые города... Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона. Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста», – заявил Орлов.

            Если в прошлом году объем валового регионального продукта составил 273,8 млрд рублей, то к 2024 году он должен превысить 600 млрд рублей. Растут доходы бюджета. План по доходам перевыполнен к первоначальному на 10 млрд рублей и составил 65 млрд рублей. «В целом стабильная ситуация в экономике позволила региону достичь высоких позиций в рейтингах инвестклимата, налогового потенциала», – отметил Орлов.

            Одной из наиболее перспективных для развития области губернатор назвал газовую отрасль. Именно эта сфера активнее других создает новые производства и рабочие места. Как ранее говорил Орлов в интервью газете ВЗГЛЯД,

            «одно место в энергетике дает до 20 вакансий вокруг – сфера услуг, торговля, транспорт и так далее».

            По итогам прошлого года в сельском хозяйстве объем производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 44,5 млрд рублей. Впервые в товарной структуре экспорта области на 1-е место вышли продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

            Орлов напомнил, что региональный бюджет остается социально-ориентированным. «Важно расставить приоритеты таким образом, чтобы решить стоящие социально-экономические задачи, обеспечить безусловное выполнение всех социальных гарантий», – отметил Орлов.

            Среди ключевых задач он назвал поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов, иных нуждающихся в государственной помощи жителей области.

            В заключение Орлов призвал всех жителей Приамурья, кому не безразлично будущее региона, поучаствовать в подготовке стратегии социально-экономического развития области на период до 2035 года. «Каждый житель области должен почувствовать изменения к лучшему. Считаю это главной нашей задачей», – сказал Орлов.

            Эксперты отмечают, что с приходом Орлова в регионе уже произошли заметные перемены, прежде всего в социальной и экономической сферах.

            Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов подчеркивает, в регионе «реализуется большое количество заявленных проектов». «Прежде всего, это строительство моста через Амур, уникальный трансграничный проект канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Достраивается магистральный трубопровод «Сила Сибири». Анонсировано строительство крупных промышленных предприятий. Регион находится перед существенным экономическим рывком, который неизбежно повлечет за собой социальные изменения в виде улучшения качества здравоохранения, образования и так далее», – сказал Кузнецов газете ВЗГЛЯД.

            Напомним, накануне Орлов сообщил в своем Instagram, что стыковка Международного автомобильного моста через Амур в Китай ожидается уже в пятницу.

            В свою очередь сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Амурской области Руслан Дуб пояснил газете ВЗГЛЯД, что экономический рывок будет обеспечен за счет реализации в области крупных федеральных проектов. Главный из них – Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). «Это крупнейший в России подобный завод. Второй по объему в мире. Он будет перерабатывать 42 млрд кубометров газа в год», – сказал Дуб.

            Он подчеркнул, что реализация этого и других проектов позволит удвоить ВРП. Соответственно увеличится и налогооблагаемая база.

            «Удвоение ВРП позволит области активнее развивать медицину. В послании губернатор сказал, что в ближайшие два года предстоит отремонтировать и оснастить оборудованием все поликлиники. Также будут реконструированы все детские больницы и медицинские учреждения», – сообщил сопредседатель регионального штаба.

            Собеседник напомнил, что до конца года должно быть объявлено о начале строительства газохимического комплекса компании «СИБУР Холдинг». Это даст мультипликативный эффект. «Будущий завод будет производить полиэтилен, что даст рывок развитию малого и среднего бизнеса. Из полиэтилена, как известно, можно делать все что угодно: трубы, упаковку, посуду», – говорит Дуб.

            Запуск второй очереди строительства космодрома «Восточный» и предстоящее утверждение пилотируемой программы будет способствовать расширению города Циолковский, в котором к 30-м году будет проживать около тридцати тысяч человек вместо нынешних шести тысяч. «Огромные средства идут в рамках национальных проектов. И за счет этого будет многое реконструировано. Большие средства вкладываются в строительство дорог. Все это позволит получить всплеск в экономике и социальной сфере, о чем и говорил сегодня губернатор», – считает Дуб.

            По оценке Кузнецова, Амурская область становится «настоящим фасадом России» на границе с Китаем, одним из ключевых субъектов в области трансграничного экономического сотрудничества. По его словам, Орлов шел именно с такой задачей, – кстати, он единственный губернатор, который говорит по-китайски.

            Кузнецов считает, что новая стратегия социально-экономического развития Приамурья до 2035 года должна изменить там качество жизни.

            «Большие успехи и проекты – это одно. Но нужно понимать, что заводы, трубопроводы, мосты и прочие здания находятся не в  безвоздушном пространстве. Они призваны сделать жизнь людей лучше. Должны вырасти зарплаты. Должна вырасти обеспеченность организаций здравоохранения и образования. Амурчане должны зажить более богатой, более обеспеченной, уверенной и радостной жизнью. Именно для этого строятся заводы, трубопроводы и мосты», – подчеркнул Кузнецов. Он не исключил, что в ближайшие 3-5 лет Приамурье перестанет быть дотационным регионом с высокой степенью закредитованности.

            Дуб добавляет, что при Орлове местная власть стала беспрецедентно открытой. «На базе соцсетей создаются информационные ресурсы. Они созданы на всех уровнях власти. Сейчас по-другому проходят общественные советы. Губернатор требует не формального проведения, а живого диалога с экспертами. Причем, Орлов лично участвует в работе экспертных советов министерств», – напомнил Дуб.

            Он пояснил, что создание новой стратегии социально-экономического развития области пройдет по такому же сценарию, по какому формируется и в целом программа развития Дальнего Востока. Подготовить ее поручил ранее президент Путин (она должна быть представлена в сентябре).

            «Программа развития Амурской области будет более приземленной. Это дворы, школы, медицина, дороги. Это конкретные вещи. В программе можно запланировать инициативы, которые неприменимы в крупных программах. Именно в этой программе можно учесть мнение населения», – подчеркнул Руслан Дуб. Он добавил, что к процессу сбора предложений жителей региона активно подключится ОНФ, который обобщит их и передаст областному правительству.


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