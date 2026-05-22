В России решили использовать цифровых двойников для создания лунной АЭС
Российские ученые планируют разработать цифровые модели для проектирования атомной электростанции на спутнике Земли, сообщил гендиректор Исследовательского центра имени Келдыша Владимир Кошлаков.
Работы будут проводиться совместно с Курчатовским институтом и НПО имени Лавочкина, сказал Кошлаков, передает ТАСС.
Планируется создать цифровые двойники, цифровые модели и расчеты, поскольку у ученых «нет права на ошибку», пояснил специалист.
Без таких подходов реализация проекта невозможна, сказал он.
Специалисты запланировали комплекс работ с внедрением цифровых технологий в рамках национального проекта «Космос» и федерального проекта «Атом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук анонсировал создание уникальной российской атомной станции для Луны. В конце прошлого года Роскосмос заключил с НПО Лавочкина государственный контракт на развитие лунной электростанции до 2036 года.