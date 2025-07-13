Российским пловцам запретили размещать флаг в соцсетях на чемпионате мира

Tекст: Ольга Иванова

Российским пловцам, выступающим на чемпионате мира по водным видам спорта в нейтральном статусе, запретили публиковать в социальных сетях флаг своей страны, передает РИА «Новости». Такое требование предъявила Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

В организации уточнили, что спортсмены не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России ни до, ни во время, ни после турнира. «Публикация эмодзи с флагом и тому подобное будет означать привязку к стране, которая считается конфликтующей. Это точное изложение правил взаимодействия со СМИ для нейтральных спортсменов», – заявили в пресс-службе World Aquatics.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Решение о запрете связано с действующими международными ограничениями в отношении спортсменов из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение допустить российских спортсменов под нейтральным статусом к участию в параде открытия Всемирной летней универсиады.

В апреле российским спортсменам разрешили принять участие в летней Универсиаде 2025 года впервые за шесть лет благодаря договоренности с FISU.

В прошлом году Международный олимпийский комитет запретил нейтральным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в параде открытия Олимпийских игр в Париже.